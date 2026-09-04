Pedro Espadero y Sergio Gómez vuelven a plantar las Hogueras Oficiales en 2027

Pedro Espadero y Sergio Gómez volverán a plantar las hogueras oficiales de Alicante de 2027 -adulta e infantil- en la Plaza del Ayuntamiento, después de que el alcalde Luis Barcala haya hecho público este jueves el fallo del jurado que se ha decantado, por unanimidad, por ambas propuestas. 'El lenguaje de los colores' es el lema de la hoguera oficial adulta 2027. En el caso de la infantil, 'Hay un amigo en mí'.

El alcalde ha valorado de las dos propuestas ganadoras "el cromatismo, la temática y la composición". Ha subrayado que "ambas son garantía de éxito porque llevan la firma de dos artistas que ya son leyenda en las Hogueras por sus continuadas plantàs en la Plaza del Ayuntamiento".

El anuncio se ha hecho público en el Salón Azul del Ayuntamiento y, posteriormente, han acudido a él los dos artistas para recibir las felicitaciones de los integrantes del jurado y explicar los pormenores de los bocetos y maquetas que en junio se convertirán en hogueras oficiales.

Pedro Espadero ha comentado sobre la hoguera oficial 2027 que "trata de cómo los colores influyen en las personas". Al mismo tiempo, ha asegurado, "he pretendido hacer un juego de palabras irónico y divertido con los nombres de distintos colores". El artista también ha significado que "a diferencia del remate de la de este 2026, planteo uno vertical para el próximo año, que culminará sus 18 metros de altura".

Sergio Gómez quiere con 'Hay un amigo en mí' "esbozar, en forma de hoguera infantil y perfectamente entendible para los niños, una guía del buen amigo". En la parte posterior, en oposición a la anterior, "se alude al acoso escolar desde una óptica para menores". Se ha basado en la iniciativa escolar para subrayar un 'Alicante. Stop Bullying'.

Características

El Ayuntamiento destina una partida de 143.500 euros para las dos hogueras. En el caso de la adulta, 118.500 euros; en el de la infantil, 25.000 euros.

La hoguera oficial adulta de 2027 no superará los 20 metros de altura. Su base no excederá de 12x12 metros, sin que coincidan ambas dimensiones. Los materiales básicos serán el cartón y la madera. Las cartelas deberán estar escritas en castellano y valenciano y el número de ninots originales será de un mínimo de 28.

La infantil no superará los tres metros de altura. La base no será mayor de 3x3 metros. El cartón y la madera serán también los materiales básicos en su construcción. Las cartelas presentarán idénticas características que la adulta y el número mínimo de ninots será de 18. La hoguera adulta deberá estar totalmente plantada a las 6 horas del 21 de junio. La infantil, a la misma hora del 20 de junio.

Las oficiales de Espadero

Ésta es la undécima ocasión en la que ambos artistas alicantinos coinciden en la construcción de las hogueras oficiales. La trayectoria de Pedro Espadero en la Plaza del Ayuntamiento comenzó con 'Fiestas de la provincia' (1992). A ésta le han seguido 'Almas de Fuego' (1995), 'Imagen y sonido' (1997), 'Momentos de la Fiesta' (1999), 'Mediterránea' (2005), 'Somnis' (2006), 'Hechizo de luna' (2009), 'Amor de verano' (2010), 'Esencia' (2014), 'Encuentro entre el mar y el fuego' (2015), 'Legado' (2016), 'Bajo el mismo sol' (2017), 'La fuente de los deseos' (2018), 'Con otra mirada' (2019), 'Ars Amandi' (2020, plantada en 2022 debido a la covid-19), 'Geoda' (2023), 'Leyendas alicantinas' (2024), 'Identidad' (2025), 'Singulares' (2026) y 'El lenguaje de los colores' (2027). En total, veinte. De ellas, doce consecutivas.

Las infantiles de Gómez

La relación de las hogueras oficiales que Sergio Gómez ha construido para la plaza del Ayuntamiento es la que sigue: 'La Naturaleza dio a luz una niña y la llamó Primavera' (2007), 'No hay nada para la vida sana, como la dieta mediterránea' (2008), 'The winner is… Alacant' (2014), 'Tabarca, un tesoro bajo el mar' (2015), 'En un lugar de Alicante' (2016), 'Jocs de carrer' (2017), '90 anys de Fogueres' (2018), 'En busca del fuego perdido' (2019) y 'La Terra en les millors mans' (2020) -que ardió en junio de 2022 debido a la pandemia del coronavirus-, 'D´Alacant al món' (2023), 'Llum d´Alacant' (2024), H2O (2025), 'Equilibri' (2026) y 'Hay un amigo en mí' (2027). En total, catorce. De ellas, doce consecutivas.