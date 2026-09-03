Unas 18.000 personas abarrotan el entorno del Ayuntamiento de Alicante en solidaridad con Ceuta

Más de 18.000 personas han desbordado este miércoles la Plaza del Ayuntamiento de Alicante para proclamar que “Ceuta no está sola, los ceutíes no están solos y su frontera es la de todos” en una concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la celebración del Día de Ceuta en apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

El alcalde Luis Barcala ha calificado de “impresionante” la concentración y ha asegurado que “los alicantinos están unidos manifestando el apoyo de Alicante a la ciudad hermana de Ceuta”. “Venimos a decir alto y claro que Ceuta es España, igual que Alicante y no la podemos dejar sola”, ha afirmado el alcalde.

Además, ha exigido “firmeza al Gobierno de España, que esté a la altura de las circunstancias y que disponga los recursos para garantizar los derechos y libertades de los ceutíes como los de cualquier español”. “Como alcalde, con la representación legal que ostento, digo que Alicante está con Ceuta. Todo el que está por España y con los españoles están hoy aquí, otros están en otras cosas”, ha resaltado Barcala. “No vamos a dejar a Ceuta sola. Somos alicantinos, valencianos y españoles y estamos con todos y cada uno de nuestros compatriotas estén donde estén”, ha enfatizado.

A las puertas del Ayuntamiento dos ciudadanas ceutíes han leído el manifiesto de la FEMP. Aurora y Yolanda han expresado “nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad” y han afirmado que “Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España”.

La intervención ha comenzado con el himno de Ceuta en un momento muy emotivo con una treintena de ceutíes residentes en Alicante que han agradecido el apoyo de la ciudad en estos momentos y han ondeado la bandera ceutí. También se ha recordado a Melilla.

Además, los asistentes han coreado diversas consignas a lo largo de la concentración. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, “Ceuta aguanta España se levanta” y vivas a Ceuta, España y Alicante, entre otras.

“Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, lo que está en juego nos afecta a todos”, reza el manifiesto.

La lectura del escrito conjunto deja claro que “la frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles, y también la de los 27 países de la Unión Europea”. “Allí se protege cada día nuestro territorio, nuestro espacio común europeo y los valores de convivencia, libertad y Estado de Derecho que compartimos”, añade.

Además, reconoce “a los ceutíes, por su serenidad, responsabilidad y solidaridad. Y a todos los profesionales y servidores públicos que han trabajado y siguen trabajando para atender esta situación, proteger a la población y mantener la seguridad y la convivencia: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, sanitarios, profesionales de los servicios sociales, empleados públicos, entidades humanitarias y voluntarios”.

Ceuta ha dado un ejemplo al conjunto de España

Lectura del manifiesto | Ayuntamiento de Alicante

Por ello, “pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación”.

"Además, exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país, esa es la única forma de recuperar la normalidad”, defiende el texto.

"Rechazamos cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento. El respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa necesariamente por defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras”, concluye.

"Ceuta somos todos”, termina el manifiesto que ha sido aplaudido a cada párrafo por las miles de personas que se encontraban en la plaza en un acto que ha finalizado con el himno de España.