Mundomar celebra su trigésima temporada con nuevas especies y refuerzo de su compromiso ambiental

El parque de naturaleza Mundomar, en Benidorm, inicia este sábado 28 de marzo su temporada más especial, coincidiendo con el 30º aniversario desde su apertura en 1996. El complejo abrirá sus puertas a partir de las 10:00 horas con diversas novedades y con el objetivo de seguir combinando ocio, conservación y educación ambiental.

Entre las principales incorporaciones destaca la llegada de una nueva especie: cuatro ejemplares jóvenes de tití cabeza de algodón, un pequeño primate originario del noroeste de Colombia que se encuentra en peligro crítico de extinción debido al tráfico ilegal y la deforestación. Con esta incorporación, el parque refuerza su compromiso con la protección de especies amenazadas.

A lo largo de sus tres décadas de trayectoria, Mundomar se ha consolidado como un referente en la conservación de la fauna y la sensibilización medioambiental. En este ámbito, la Fundación Mundomar continúa desarrollando iniciativas como charlas en centros educativos, campañas de limpieza de playas y programas de concienciación.

Uno de los proyectos más destacados sigue siendo la terapia asistida con delfines para niños con discapacidad, una iniciativa pionera que el parque ofrece de manera altruista. Desde su puesta en marcha, hace casi 30 años, miles de menores de todo el mundo han participado en este programa, que cuenta con profesionales especializados en psicología y fisioterapia.

Con esta nueva temporada, Mundomar reafirma su papel como espacio de referencia en la divulgación ambiental y el cuidado de la biodiversidad, manteniendo su apuesta por un modelo de ocio sostenible.