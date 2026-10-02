SÁBADO 3 DE OCTUBRE

El MARQ revive la época romana con las recreaciones históricas de Lucentum Reviviscit en el Tossal de Manises

El enclave arqueológico de la Albufereta en Alicante acoge las teatralizaciones con escenas de hace 2.000 años en la decimoprimera edición de esta propuesta organizada por la Asociación Cultural “Hispania Romana” y la Fundación CV MARQ

Redacción

Alicante |

Lucentum Reviviscit en el Tossal de Manises
Lucentum Reviviscit en el Tossal de Manises | Diputación de Alicante

El yacimiento arqueológico del Tossal de Manises acoge el próximo sábado, 3 de octubre, el espectáculo de Recreación Histórica organizado por la Asociación Cultural “Hispania Romana” y la Fundación CV MARQ. Esta iniciativa cumple su decimoprimera edición e invita al público a conocer in situ la vida y costumbres de la civilización romana.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho un llamamiento a la sociedad alicantina para que se acerque al Tossal de Manises a disfrutar de esta atractiva iniciativa y ha recordado que las jornadas están dirigidas a todos los públicos. “Quiero resaltar el valor que tiene rememorar estas escenas con el máximo rigor y en un entorno donde hace 2.000 años ocurrieron de verdad para poner al alcance de la ciudadanía la historia de nuestra provincia y el importante legado patrimonial que atesoramos”.

La recreación está programada de 18:15 a 20:30 horas y en ella Hispania Romana mostrará cómo vestían hombres y mujeres en la antigua Roma y distintos aspectos sobre su posición social y su vida cotidiana. También ambientará una taberna romana y finalizará con un gran desfile de tropas romanes y combate de gladiadores.

Con un aforo máximo de 350 espectadores, el precio de la entrada es de tres euros y se pueden adquirir en las taquillas del museo, en el propio yacimiento o a través de la página web.

Asociación Cultural Hispania Romana

Un momento de la representación
Un momento de la representación | Diputación de Alicante

La Asociación Cultural Hispania Romana es una organización de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, con sede en Toledo y decana en el ámbito de las recreaciones históricas en España. Está formada por cerca de un centenar de socios con un interés común por la historia y en especial por la presencia romana en nuestro país y otros puntos del Mediterráneo.

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