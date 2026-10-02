El MARQ revive la época romana con las recreaciones históricas de Lucentum Reviviscit en el Tossal de Manises

El yacimiento arqueológico del Tossal de Manises acoge el próximo sábado, 3 de octubre, el espectáculo de Recreación Histórica organizado por la Asociación Cultural “Hispania Romana” y la Fundación CV MARQ. Esta iniciativa cumple su decimoprimera edición e invita al público a conocer in situ la vida y costumbres de la civilización romana.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho un llamamiento a la sociedad alicantina para que se acerque al Tossal de Manises a disfrutar de esta atractiva iniciativa y ha recordado que las jornadas están dirigidas a todos los públicos. “Quiero resaltar el valor que tiene rememorar estas escenas con el máximo rigor y en un entorno donde hace 2.000 años ocurrieron de verdad para poner al alcance de la ciudadanía la historia de nuestra provincia y el importante legado patrimonial que atesoramos”.

La recreación está programada de 18:15 a 20:30 horas y en ella Hispania Romana mostrará cómo vestían hombres y mujeres en la antigua Roma y distintos aspectos sobre su posición social y su vida cotidiana. También ambientará una taberna romana y finalizará con un gran desfile de tropas romanes y combate de gladiadores.

Con un aforo máximo de 350 espectadores, el precio de la entrada es de tres euros y se pueden adquirir en las taquillas del museo, en el propio yacimiento o a través de la página web.

Asociación Cultural Hispania Romana

Un momento de la representación | Diputación de Alicante

La Asociación Cultural Hispania Romana es una organización de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, con sede en Toledo y decana en el ámbito de las recreaciones históricas en España. Está formada por cerca de un centenar de socios con un interés común por la historia y en especial por la presencia romana en nuestro país y otros puntos del Mediterráneo.