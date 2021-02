Manolo Díaz: "Creo en esta plantilla y en mi trabajo"

Manolo Díaz ha tomado las riendas del Hércules esta mañana. El técnico madrileño ha dirigido su primera sesión y luego ha sido presentado ante los medios. Manolo Díaz ha sido muy claro en su discurso."He aceptado el reto del Hércules porque creo en esta plantilla y en mi trabajo. Si no creyese, no lo habría hecho", ha dicho el madrileño.

Díaz también ha destacado que no piensa tocar en exceso el equipo. "Se han hecho muchas cosas bien. Intentaremos tocar algo, pero no demasiado porque apenas hay tiempo. Para mí, sería un fracaso no terminar entre los tres primeros y no lo escondo", ha comentado Manolo Díaz, el tercer entrenador que tiene el Hércules tras David Cubillo y Alejandro Esteve.