Juzgan al exdirector de una sucursal de Alicante por estafar más de 290.000 euros

La sección tercera de la Audiencia provincial de Alicante ha señalado para este lunes 16 de febrero el juicio contra un exdirector de una sucursal bancaria alicantina acusado de irregularidades en la gestión de cuentas de clientes, según ha informado el TSJCV. Con este sistema, el acusado se habría apoderado de más de 293.000 euros de al menos cinco personas.

Piden ocho años de prisión

Según mantiene el Ministerio Fiscal; entre los años 2014 y 2016, el procesado localizó cuentas de clientes de avanzada edad o fallecidos, dio de baja a las personas autorizadas y modificó los datos personales o incorporó documentos de otras cuentas, para su propio enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía solicita provisionalmente para el acusado una pena de prisión de ocho años de prisión como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa.