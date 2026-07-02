Interceptados en aguas de Alicante 24 migrantes que iban en dos pateras con la detención de los patrones de una de ellas

Un total de 24 personas migrantes que iban en dos pateras diferentes, entre las que al parecer hay cuatro menores de edad, han sido asistidas durante los últimos días en la provincia de Alicante. En concreto, 14 han sido rescatadas cerca de Torrevieja y otras diez han llegado a Santa Pola.

En relación con el último de ambos casos, la Policía Nacional ha detenido a dos acusados de favorecer la inmigración ilegal por presuntamente ser los patrones de la embarcación precaria, según ha podido saber Europa Press.

El suceso más reciente ocurrió este martes. Salvamento Marítimo ha detallado que un mercante denominado Grande Detroit avistó la patera, localizada a unas 68 millas al este de Torrevieja, en la que al parecer iban esas personas migrantes, tras lo que interrumpió su ruta y se situó en las proximidades.

Después de recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia movilizó la Salvamar Leo, que embarcó a un total de 14 personas migrantes, concretamente 12 varones, una mujer y un niño que fueron trasladados al puerto torrevejense, según ha trasladado este organismo a preguntas de Europa Press.

Respecto a la otra patera, el pasado domingo por la tarde diez personas de origen argelino, entre las que había seis hombres y una mujer mayores de edad y tres menores, llegaron a Santa Pola y al parecer algunos presentaban cortes en las piernas.

Luego fueron trasladadas al puerto de Alicante, donde recibieron atenciones y se realizaron trámites de extranjería. Asimismo, la Policía detuvo a las dos personas que presuntamente eran patrones de esta embarcación precaria, según fuentes conocedoras.