Ineca avisa de que la provincia está "de nuevo infrafinanciada" en los presupuestos de la Generalitat

Según el análisis presentado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 cuestiona la idea de que se trate de un auténtico "presupuesto récord". La entidad sostiene que, pese al incremento nominal del 3,1%, persisten dos problemas estructurales: la escasa territorialización de las inversiones previstas y la baja ejecución del presupuesto, dos factores que, a su juicio, perjudican de forma sistemática a la provincia de Alicante frente a Valencia y agravan la infrafinanciación que ya sufre.

El presidente de Ineca, Alfredo Millá, ha insistido en que el hecho de que sean los presupuestos más elevados de la historia no implica que Alicante reciba la inversión que le corresponde por población. En ese sentido, ha resumido la situación afirmando que "nadie discute que sea el presupuesto más alto de nuestra historia, pero a Alicante se le sigue sin asignar lo que le corresponde por peso poblacional. Además, más de la mitad de la inversión real no dice a qué provincia se dirige".

Para el director general de Estudios y Proyectos, Santiago Carbó, es, "fundamentalmente, un presupuesto de saneamiento", y ha advertido de que "la mejora de ingresos es en buena parte cíclica", ya que "los grandes impuestos de base amplia IRPF e IVA crecen solo un 5,1%, mientras los ligados al mercado inmobiliario se disparan, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que sube un 24%, y el de Patrimonio, que crece un 47,4%". A su juicio, se trata de "un 'boom' fiscal impulsado por el mercado de la vivienda en máximos históricos, y eso es cíclico". "No es una mejora estructural de los ingresos", ha señalado, al tiempo que desde Ineca han indicado que "la consecuencia es un margen reducido para nuevas políticas: el servicio de la deuda absorbe ya el 25,2% del presupuesto, por delante de la política educativa; las transferencias corrientes bajan un 7,1% y la inversión real desciende un 2,8%".

"ESCASA TERRITORIALIZACIÓN"

Ineca sostiene que los presupuestos presentan una escasa territorialización de las inversiones, ya que más de la mitad del dinero previsto no está asignado a ninguna provincia. En concreto, señala que el 52,3% de las inversiones reales previstas para 2026, lo que equivale a 757,9 millones de euros, figura como "sin territorio específico", de modo que el propio documento presupuestario no concreta a qué provincia se destinarán esos fondos.

Además, el Instituto indica que cerca del 90% de esa inversión sin territorializar, unos 677 millones de euros, se concentra en cuatro consellerias —Sanidad, Economía y Hacienda, Educación e Infraestructuras—, pese a que financian actuaciones con una ubicación física claramente identificable, como la construcción y reforma de edificios o el equipamiento sanitario y educativo.

El autor del informe y asesor de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, considera que el hecho de que casi 700 millones de euros destinados a obras localizables aparezcan sin asignación provincial no responde a un tecnicismo contable, sino a una decisión. En cuanto a la inversión que sí está territorializada, el Instituto señala que Alicante recibiría el 38,4% del 47,7% de los fondos que tienen una provincia asignada. No obstante, advierte de que este dato puede llevar a una interpretación errónea, ya que solo afecta a menos de la mitad de las inversiones previstas y, teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la distribución presupuestaria, no hay garantías de que el resto del dinero acabe repartiéndose de forma equilibrada. El segundo bloque del informe analiza la ejecución real del presupuesto de 2025. Según Ineca, de los 4.183 millones de euros disponibles para inversión, únicamente llegaron a comprometerse 3.299 millones, por lo que 884 millones de euros, el 21,1% del crédito disponible, ni siquiera llegaron a ponerse en marcha. Asimismo, el estudio advierte del denominado "espejismo de los porcentajes", al señalar que la partida con peor tasa de ejecución, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, apenas representa 13 millones de euros, lo que equivale al 1,5% del total del dinero no ejecutado.

Por su parte, el director de Estudios y Proyectos de Ineca, Santiago Carbó, sostiene que el principal problema se concentra en tres áreas con un importante impacto social: Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, con 293,2 millones de euros sin ejecutar; Medio Ambiente e Infraestructuras, con 161,2 millones; y Educación, con 133,9 millones. Entre las tres acumulan el 66,5% de todos los fondos que finalmente no llegaron a gastarse.

El análisis territorial de Ineca concluye que Alicante arrastra una infrafinanciación estructural desde hace 15 años. Según el Instituto, entre 2011 y 2025 la provincia recibió solo el 78,8% de la inversión per cápita que le correspondería por su peso poblacional, mientras que Valencia alcanzó el 122,2%. Como consecuencia, el déficit inversor acumulado en Alicante asciende a 490 millones de euros.

El informe también reconoce que la Generalitat ha mejorado su situación financiera, con un aumento de los ingresos, una reducción del endeudamiento y una mejor calificación por parte de Moody's y Fitch. Sin embargo, advierte de que esa mejora no se ha traducido en una mayor transparencia sobre el destino de las inversiones y recuerda que Standard & Poor's sigue situando a la Comunitat Valenciana en grado especulativo (BB+), lo que, a juicio de Ineca, refleja que la mejora de las cuentas públicas debe ir acompañada de una gestión más eficiente y un mayor control del gasto.

"CAMBIO EN LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN"

Para cerrar su análisis, Ineca señala que el principal problema no es la falta de presupuesto, sino la dificultad de la Generalitat para ejecutar las inversiones previstas. Por ello, reclama un cambio en la gestión y en la comunicación de las cuentas públicas. Entre sus propuestas, el Instituto plantea aumentar la transparencia con un desglose territorial del presupuesto en todas sus fases, reducir al mínimo las partidas que aparecen sin provincia asignada e incorporar indicadores que permitan medir el equilibrio territorial y el déficit histórico de inversión. Además, reclama un compromiso presupuestario específico, plurianual y verificable con Alicante para corregir una situación de infrafinanciación que, según Ineca, se mantiene desde hace 15 años.