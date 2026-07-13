Alicante rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su muerte

Alicante ha rendido homenaje al concejal del PP en Ermua secuestrado y asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su muerte con un minuto de silencio y una ofrenda floral en el Monumento a la Paz.

Al acto, celebrado en la rotonda de Sidi Ifni, han asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el tío de Miguel Ángel Blanco Delfín Garrido, así como diferentes miembros de la corporación municipal.

"Quiero agradecer a la gente de Alicante, al Ayuntamiento de Alicante y a las autoridades que estén aquí y que el legado de Miguel Ángel no se olvide", ha señalado Garrido en el acto justo antes del minuto de silencio y la ofrenda floral.

"En la familia seguimos con las manos blancas; estamos sin lavar las manos porque siguen blancas", ha añadido, en referencia al gesto con el que miles de personas en toda España salieron a manifestarse para pedir la liberación del regidor popular cuando la banda terrorista ETA lo secuestró.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha destacado: "Es importante el seguir celebrando estos homenajes para no olvidar nuestra historia". Es importante también que "no se blanquee a aquellos que no son más que asesinos", tanto los que tienen condenas por delitos de sangre como aquellos que están todavía sin juzgar y sin condenar.

Para Barcala, "los herederos" de ETA "están introducidos en las instituciones y están gobernando en muchos sitios". "Vamos a recordar ese espíritu de Ermua, esa reacción que toda España hizo y obligó a que ETA tuviera que dar un paso atrás, a que quedara desautorizada en España y sobre todo a nivel internacional", ha pedido el alcalde.

El regidor ha argumentado que hoy en día seguimos teniendo gente que de forma "intransigente e intolerante" intentan "socavar las instituciones, la democracia y el sistema con el que hemos decidido vivir y convivir".