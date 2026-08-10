Las fiestas en urbanizaciones se celebrarán los fines de semana del 14 al 16 y del 28 al 30 de agosto

El Ayuntamiento de Alicante ha autorizado la celebración de fiestas en urbanizaciones privadas durante los fines de semana de 14 al 16 de agosto, en el caso de las situadas en La Albufereta, Cabo de la Huerta y Playa de San Juan; y desde el viernes 28 al domingo 30, en las localizadas en el resto de la ciudad. Las fiestas en las urbanizaciones de La Albufereta, Cabo de la Huerta y Playa de San Juan discurrirán desde las 10 de la mañana del viernes 14 a las 23 horas del domingo 16. Las que se organicen en el resto de la ciudad deberán estar programadas entre las 10 horas del viernes 28 de agosto y las 23 horas del domingo 30, de acuerdo a un decreto de la concejalía de Urbanismo, que dirige Toño Peral.

La música, en ambos casos, queda autorizada entre las 22 horas y las 2.30 horas, como máximo. El nivel sonoro máximo permitido será de 90 decibelios. El disparo de fuegos de artificios, si los hubiera, deberá ajustarse a la Ordenanza Municipal y la instalación de atracciones hinchables deberá ser comunicada al Ayuntamiento. Esa información deberá ir acompañada por la documentación relativa al montaje, los certificados precisos y el seguro obligatorio.

Fiestas tradicionales y de la FAFBA

La Federación de Fiestas Tradicionales, que preside Vicente Giner, y la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (FAFBA), dirigida por Juan Antonio Javaloyes, también tienen su protagonismo en este mes de agosto. Será el próximo fin de semana -13 al 16 de agosto- cuando se celebren las fiestas tradicionales del barrio de San Roque, copatrón de Alicante. Estas celebraciones tendrán unos de sus momentos más esperados cuando la imagen llegue, en procesión, hasta el zaguán de la Casa Consistorial, y en la propia Plaza del Ayuntamiento se repartan rollitos de anís y mistela entre los asistentes.

El calendario de la Fafba tiene una triple cita este mes. El fin de semana del 21 al 23 de agosto se celebran las fiestas del Garbinet, que se retoman después de varias décadas de ausencia. Esos mismos días es el barrio de San Agustín el que conmemora el 75 aniversario de la fundación de sus fiestas. Casi coincidiendo en los días, llegan también las fiestas a la Ermita del Moralet.