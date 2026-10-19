La falta de aulas obliga a dar las clases en un porche a los alumnos con discapacidad del centro Lo Morant

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que alumnado con discapacidad del Centro Público de Educación Especial Lo Morant está recibiendo clases en un porche al aire libre porque la Conselleria de Educación no ha habilitado las aulas necesarias para desarrollar con normalidad su formación. La Generalitat puso en marcha un programa de cualificación profesional básica adaptada con el compromiso de instalar un aula prefabricada, pero, tras dos meses desde el inicio de curso, sigue sin estar disponible. La portavoz socialista, Trini Amorós , exige al alcalde, Luis Barcala, que abandone su silencio y reclame a la Generalitat los recursos necesarios para garantizar unas condiciones educativas dignas.

La situación afecta al alumnado del programa de cualificación profesional básica adaptada denominado Operaciones básicas de floristería y arreglos florales, que se imparte en un centro que no dispone del espacio físico necesario para acoger esta formación en condiciones adecuadas. El resultado es que los estudiantes tienen que recibir clase en un porche, sin los medios básicos de un aula y expuestos a las condiciones meteorológicas.

Según ha trasladado el profesorado, en este espacio faltan mesas y no hay puntos de luz para conectar la pantalla digital. Además, el frío, el calor excesivo y la lluvia dificultan o impiden impartir las clases con normalidad. Cuando el tiempo no permite utilizar el porche, la alternativa es trasladar al alumnado al comedor del centro, donde recibe clase junto a la zona en la que se prepara la comida.

El PP ha ofertado esta formación sin garantizar ni siquiera un espacio adecuado para impartirla

Trini Amorós considera intolerable que la Conselleria haya ofertado un programa educativo sin garantizar previamente las instalaciones necesarias para desarrollarlo y que, además, no haya cumplido el compromiso de habilitar el aula prefabricada. “No podemos normalizar que jóvenes con discapacidad tengan que dar clase en un porche porque la Generalitat no haya puesto los medios necesarios. El PP ha ofertado esta formación sin garantizar ni siquiera un espacio adecuado para impartirla. Barcala tiene que dejar de mirar hacia otro lado y exigir a la Generalitat una solución inmediata”, ha señalado la portavoz socialista.

Trini Amorós.- Portavoz del PSOE en Alicante

Improvisación: Si llueve se van al comedor

El concejal socialista Emilio Ruiz ha puesto el foco en la improvisación con la que, a su juicio, se está gestionando esta situación. Una vez iniciado el curso, la Conselleria llegó a plantear la posibilidad de repartir al alumnado entre otros centros educativos, pese a que tanto los estudiantes como el profesorado ya estaban incorporados al programa. “¿Cómo es posible que se ponga en marcha un programa, se incorpore al alumnado y al profesorado y, después, se plantee distribuir a los estudiantes por otros centros porque no se ha preparado el espacio necesario? Es una muestra de la falta de planificación de la Generalitat y de la ausencia de una respuesta a tiempo”, ha afirmado el edil.

Ruiz ha subrayado que la falta de aulas no es un problema menor ni una simple cuestión organizativa, sino una situación que afecta directamente al desarrollo de la actividad educativa. “No se puede ofrecer una formación y después improvisar dónde se imparte. El alumnado necesita un espacio adecuado, medios básicos para trabajar y estabilidad para desarrollar su aprendizaje. No es aceptable que tengan que abandonar el porche cuando hace mal tiempo y trasladarse al comedor para continuar las clases. La Conselleria debe resolver esta situación y garantizar que estos estudiantes puedan desarrollar su formación en condiciones dignas”, ha señalado.

El PSOE reclama a la Conselleria de Educación que instale cuanto antes el aula prefabricada comprometida y garantice los espacios necesarios para impartir el programa con normalidad. Asimismo, exige a Barcala que ejerza su responsabilidad institucional y reclame una solución urgente a la Generalitat. Los socialistas consideran que el alumnado con discapacidad merece una planificación adecuada, estabilidad educativa e instalaciones que garanticen su derecho a una educación en condiciones de igualdad.