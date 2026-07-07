Los expertos alertan de un aumento de reacciones alérgicas a picaduras de mosquito en Alicante

Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento de actividades al aire libre, las picaduras de insectos —especialmente de mosquitos— se convierten en uno de los motivos de consulta más frecuentes en las consultas y los servicios de urgencias.

Alicante es una de las zonas más sensibles del país a la proliferación del mosquito tigre y. aunque la mayoría de estas picaduras se quedan en una molestia pasajera, los expertos advierten que un manejo incorrecto puede derivar en infecciones o complicaciones mayores.

La prioridad absoluta ante cualquier picadura es calmar el picor, reducir la inflamación y, sobre todo, evitar infecciones. Los profesionales médicos insisten de forma unánime en una pauta clave: no rascarse.

Como afirma el Dr. Pedro Lloret, dermatólogo del Hospital Vithas Medimar, “el rascado rompe las barreras naturales de la piel y permite la entrada de bacterias, transformando una simple molestia en una infección secundaria que requerirá tratamiento antibiótico”.

De este modo, el Dr. Lloret recuerda “que la forma de actuar debe adaptarse según la intensidad de la reacción del organismo, así cuando se trata de una reacción local normal, el protocolo sería lavar de inmediato la zona con agua fría y jabón neutro para arrastrar los restos de saliva del insecto. Posteriormente, se debe aplicar frío local (hielo o una bolsa congelada envuelto en un paño grueso) durante 10 minutos para anestesiar el picor, y utilizar productos específicos de farmacia como la loción de calamina”.

Cuando la reacción es extensa, efecto skeeter, “es una reacción de hipersensibilidad a las proteínas en la saliva de los mosquitos, que produce una gran hinchazón, enrojecimiento y calor en la zona afectada, e incluso fiebre y malestar general y, ante este escenario, se recomienda mantener la aplicación de compresas frías, elevar la extremidad afectada si es posible y valorar, bajo prescripción médica, el uso de antihistamínicos orales, corticoides orales o cremas con corticoides”.

Por otro lado, desde el servicio de urgencias de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, señalan dos claros signos de alarma.

El primero, la aparición de una reacción alérgica grave (anafilaxia), que, aunque es muy rara por mosquitos, es una emergencia médica si se presenta dificultad para respirar o hinchazón en labios y lengua.

Y, el segundo, siempre acudir al hospital si pasados unos días la picadura presenta pus, aumenta el dolor de forma notable o aparecen líneas rojas que se extienden desde la lesión, síntomas inequívocos de infección.