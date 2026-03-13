Dos menores detenidos por el asalto con agresión a dos chicas en el barrio de San Antón el pasado febrero

La Policía Nacional ha detenido a dos menores, de 16 y 17 años, como presuntos autores del robo con violencia y lesiones a dos jóvenes ocurrido el pasado febrero en Alicante y en el que supuestamente uno de ellos apuñaló varias veces a una de las víctimas, de 19 años, quien tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital tras sufrir un neumotórax por las lesiones.

Los arrestos se realizaron este jueves, por unos hechos que ocurrieron en el barrio de San Antón de la capital alicantina cuando los ahora detenidos presuntamente asaltaron por sorpresa y amenazaron con un arma blanca a las dos mujeres con el fin de robarles pertenencias, según han informado fuentes policiales.

Durante el robo, uno de los varones al parecer apuñaló varias veces a la joven de 19 años. Una de esas puñaladas afectó a uno de sus pulmones, hasta el punto de que la mujer sufrió un neumotórax por el que tuvo que ser operada de urgencia en el Hospital General de Alicante.

A la otra víctima, de 20 años, los presuntos autores consiguieron arrebatarle el teléfono móvil y la documentación. Después de presuntamente cometer estos hechos, ambos huyeron a la carrera, de acuerdo con las mismas fuentes.

Tras la activación del protocolo de delitos violentos, los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante hicieron diversas gestiones policiales hasta que identificaron plenamente a los dos acusados de estos hechos, por los que fueron detenidos.

En los registros practicados en los domicilios de los dos investigados, los agentes han recuperado el arma blanca que presuntamente se empleó en la agresión a la joven de 19 años, así como la documentación robada a la chica de 20.

Los dos detenidos por este suceso son dos menores de edad, de 16 y 17 años, por lo que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante.