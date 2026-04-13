La DGT intensifica los controles de velocidad en Alicante con 300 agentes para reducir la siniestralidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de control de velocidad en la provincia de Alicante, en la que participarán un total de 300 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y que se desarrollará hasta el próximo domingo 19 de abril, en colaboración con las policías locales.

El dispositivo prestará especial atención a los excesos de velocidad en vías interurbanas y en aquellos tramos considerados de mayor peligrosidad, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha subrayado la importancia de esta campaña y ha advertido de que “la velocidad sigue siendo uno de los factores más determinantes en los accidentes mortales, por lo que es fundamental reforzar la vigilancia y la concienciación”.

La velocidad inadecuada o excesiva continúa siendo el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales. En 2025, este factor estuvo presente en 8 de los 38 accidentes mortales registrados en vías interurbanas de la provincia de Alicante, lo que representa un 21 por ciento del total.

Además, durante el primer trimestre de 2026, la velocidad estuvo implicada en el 18% de los siniestros mortales en este tipo de vías (2 de 11).

En este sentido, Pineda ha insistido en que “cada kilómetro por hora cuenta y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Reducir la velocidad no solo evita accidentes, sino que disminuye de forma drástica sus consecuencias”.

A mayor velocidad, mayor riesgo

Según el Marco de la Política de Seguridad Vial de la Unión Europea 2021-2030, aproximadamente un tercio de los accidentes mortales se deben, total o parcialmente, a la velocidad excesiva o inapropiada. Además, estudios del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) indican que el riesgo de sufrir un accidente es hasta 12,8 veces mayor en conductores que superan los límites de velocidad.

Asimismo, una reducción media de solo 1 km/h en la velocidad de circulación podría evitar más de 2.200 muertes al año en las carreteras europeas.

Los datos reflejan también el impacto directo de la velocidad en los atropellos. A partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva, mientras que a 30 km/h el riesgo de fallecimiento se reduce al 5%.

“Detrás de cada cifra hay vidas humanas. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos los conductores para que respeten los límites de velocidad”, ha añadido Pineda.

Más de un millar de denuncias en 2025

Durante la última campaña de control de velocidad, desarrollada en agosto de 2025 en la provincia de Alicante, se controlaron 21.237 vehículos, de los cuales 1.261 fueron denunciados, lo que supone un 5,94% del total.

La Ley de Tráfico contempla la pérdida de entre dos y seis puntos por infracciones relacionadas con el exceso de velocidad. En 2025, un total de 30.855 conductores fueron sancionados en la provincia, con 33.393 denuncias tramitadas y un total de 85.360 puntos detraídos.

En el primer trimestre de 2026, las sanciones por velocidad con pérdida de puntos representaron el 65% del total de sanciones que conllevan detracción (4.718 de 7.302).