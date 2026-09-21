Detenido en la provincia de Alicante otro de los doce delincuentes más buscados en el Reino Unido

La Guardia Civil ha detenido en Orihuela Costa (Alicante) a otro de los doce fugitivos incluidos en la campaña internacional “Most Wanted”, impulsada por el Reino Unido para localizar a delincuentes vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en España.

Los doce británicos más buscados | Ministerio del Interior

La detención se produjo en el curso de las gestiones que el Equipo de Homicidios, Desaparecidos y Huidos de la Justicia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante desarrolla por un homicidio cometido en esa misma localidad. El avance de esas gestiones condujo a los investigadores hasta un hombre cuya identificación reveló que se encontraba reclamado por las autoridades británicas.

Sobre él pesaba una orden internacional de busca y detención con fines de extradición, emitida por el Reino Unido, donde tiene pendiente de cumplimiento una condena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las comprobaciones realizadas confirmaron además que figuraba entre los doce fugitivos más buscados por las autoridades de ese país.

Confirmada su identidad, los agentes, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, procedieron a su detención y practicaron un registro en su domicilio, en el que intervinieron 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsos con los que venía identificándose, por lo que se le atribuye además un presunto delito de falsedad documental.

El momento de la detención | Comandancia provincial de Alicante

No es el primer fugitivo de esa lista localizado en la provincia. El pasado mes de mayo, coincidiendo con la presentación de la campaña en Alicante, la Guardia Civil detuvo a otro de los reclamados por el Reino Unido en el marco de una operación contra una red dedicada al tráfico de drogas y a la falsedad documental.

Finalmente, el detenido, un hombre de 51 años y nacionalidad británica, ha sido trasladado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradición.