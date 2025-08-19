Detenido en Alicante por traficar con pasaportes de inmigrantes en situación irregular desde Argelia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón de 56 años de edad por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. El detenido se encargaba de realizar viajes a Argelia para traer pasaportes de otros argelinos que habían llegado previamente en patera a España.

La investigación tuvo su inicio tras tener conocimiento de que personas de origen argelino residentes en España transportan a su vuelta de Argelia, el pasaporte de personas que habían entrado en Europa en patera. Este acto, que constituye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, es realizado, previo pago de los familiares de la `persona que ha entrado irregularmente a Europa, por personas que residen legalmente en España.

La finalidad de obtener ese pasaporte, que como norma general es nuevo y carece de sellos de entrada o salida, tras haber entrado previamente de forma irregular en nuestro territorio nacional es la de, en primer lugar, evitar ser identificado el país de origen y de esta forma eludir una posible expulsión, y posteriormente, solicitar tras haber eludido dicha expulsión el empadronamiento para iniciar los trámites de regularización y acceder a las prestaciones sanitarias o ayudas sociales.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una investigación gracias a la que pudieron identificar a un varón que podría estar dedicándose a esta actividad. Con los avances de la investigación se tuvo conocimiento de un reciente viaje del investigado a Argelia, por lo que esperaron a su vuelta para comprobar si se estaba dedicando a cometer este delito.

Cuando el investigado regresó a España vía puerto de Alicante, fue interceptado por los investigadores, donde le fue intervenido un pasaporte perteneciente a un argelino que había entrado previamente en España de forma irregular y 1.135 euros en efectivo, no teniendo el investigado ningún ingreso ni medio de vida conocido.

El investigado fue detenido en ese momento por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

La investigación policial continúa, por lo que no se descartan más detenciones de personas implicadas en estos hechos.