Llega a El Campello “Copiar” que invita a los niños a subir al escenario para interactuar con Quim Giron

Dirigida muy especialmente a un público familiar, y sobre todo a los menores, este sábado llega al auditorio de la Casa de Cultura de El Campello el espectáculo “Copiar”, de la compañía catalana “Animal Religion”, y con Quim Giron, licenciado en Danza y Circo por la Universidad de Estocolmo, como protagonista principal.

Se trata de una propuesta de teatro familiar que ha triunfado en los diferentes escenarios españoles que han acogido la representación. Las concejalías de Cultura y Educación, dirigidas ambas por Dorian Gomis, ha contratado el espectáculo para dos días: mañana, sábado a las 18:30 horas, para el público en general y a precio reducido, y el lunes, 23 de febrero, con dos representaciones (a las 9:30 y a las 12:00 horas) programadas para el alumnado de los cinco colegios de primaria del municipio: Fabraquer. El Vincle, Rafael Altamira, Pla Barraques y Bonny. En este caso, con la subvención de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

En Copiar, el carismático Quim Giron, lleva la interactuación con el público hasta su máxima expresión. Al comienzo del espectáculo escoge a un grupo de niñas y niños de entre el público asistente y los conduce al escenario, sin ningún ensayo ni preparación previa. Allí son invitados a explorar el arte de la imitación, desafiando el estigma del hecho de ‘copiar’.

De esta creación, los críticos han destacado que es “una fusión fascinante entre imitación y espontaneidad, en la que las niñas y niños participantes se convierten en intérpretes de la pieza junto con Quim”. “El resultado es una coreografía sorprendente, lúdica, original, divertida, que acaba contagiando a todo el público”.

Copiar tiene mala reputación. El pensamiento que rodea este acto es peyorativo, de poca originalidad, de pocas ideas individuales y, por lo tanto, de poca personalidad. Y es un hecho sorprendente porque, en realidad, como seres sociales que somos, desde que nacemos hasta que morimos siempre copiamos. Copiamos cómo hablan los demás, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo se visten, qué opiniones tienen... En realidad, copiar es muy natural. Todos nos copiamos los unos a los otros y gracias a este hecho nos conectamos, aprendemos y enseñamos, y así, la sociedad evoluciona.