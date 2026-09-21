Detenido en Alicante por la muerte de su mujer en Leganés

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 35 años por la muerte de su pareja, una mujer de 34, ambos de nacionalidad española y cuyo cadáver fue hallado el pasado sábado en una vivienda de la localidad madrileña de Leganés.

Fuentes policiales han indicado a EFE que no existían denuncias previas.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado de que el pasado sábado, en torno a las 15:15 horas, el padre de la víctima alertó al 091 después de encontrar a su hija muerta, con signos de violencia, en su casa, a la que entró con sus propias llaves al no tener noticias de ella.

Las fuentes consultadas detallan a EFE que la víctima presentaba diversas heridas de arma blanca y no se descarta que la mujer hubiera sido asesinada días antes.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía pudo determinar la identidad del presunto autor, la pareja de la víctima, que en menos de 24 horas fue localizado en la provincia de Alicante.

Agentes del Grupo VI de Homicidios se desplazaron hasta Alicante, donde, en colaboración con el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de homicidio y donde pasará a disposición de la autoridad judicial.

La víctima es la segunda mujer asesinada el sábado en Madrid, después de que fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen de Leganés, ascienden a 38 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.