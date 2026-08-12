Detenidas cuatro personas por una estafa de 380.000 euros con compras simuladas de palets

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm y San Vicente del Raspeig a cuatro personas por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal tras cobrarle a una empresa más de 380.000 euros mediante la realización de facturas simuladas de venta de palets.

La investigación policial comenzó tras la denuncia presentada por los representantes de una empresa. Al revisar sus cuentas, descubrieron que uno de sus empleados emitía facturas de compra de palets totalmente desproporcionadas para sus necesidades reales. Tras ser descubierto, el empleado, un hombre de 48 años, admitió que las facturas eran falsas y confesó haber desviado un total de 383.328 euros.

Ante estos hechos los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron que había tres personas más implicadas en los hechos, siendo éstos tres trabajadores de la empresa que les suministraba a los denunciantes los palets desde hacía años.

Las investigaciones revelaron que las facturas eran ficticias: no hubo intercambio de mercancía, sino que se simularon compras de palets para justificar el desvío de dinero. Los dos principales implicados —el empleado de la empresa afectada y el responsable de emitir las facturas falsas— acordaron coordinar estos pagos para repartirse las ganancias al 50 %.

La facturación entre las empresas se incrementa más de un 1.200 %

Los agentes analizaron la relación comercial entre ambas empresas, y si bien ambas mantenían un número de compras y ventas normal, éstas se incrementaron en más de un 1.200 % en tan sólo cuatro años, pasando de una facturación de unos 15.000 euros en 2021 a unos 200.000 euros en 2025.

Durante el registro en el domicilio del principal investigado, los agentes hallaron 15.000 euros distribuidos en 15 sobres de 1.000 euros cada uno. Tras el hallazgo, el hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Posteriormente fue identificado por los agentes el varón que entregaba al principal investigado las facturas simuladas, tratándose de un varón de 46 años que fue localizado en San Vicente del Raspeig.

Los agentes intervinieron al detenido 1.045 euros en efectivo que el detenido portaba en esos momentos entres sus pertenencias, y además realizaron sendos registros en los dos domicilios del detenido en el que intervinieron 31.445 euros repartidos en diferentes cantidades por diferentes lugares de las dos viviendas.

La investigación finalizó con la identificación y detención, también en la localidad de San Vicente del Raspeig, de los dos responsables de la empresa receptora del dinero, dos varones de 32 y 34 años, que eran los hijos del hombre que realizaba las facturas simuladas.

Intentaban blanquear del dinero estafado

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el primer detenido enviaba dinero frecuentemente a Ecuador con el fin de comprar una vivienda, blanqueando así los fondos ilícitos. Por su parte, el segundo implicado intentó ocultar el rastro del dinero mediante maniobras administrativas: cedió la dirección de su empresa a sus hijos y realizó reintegros de capital tras darse de alta como autónomo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia en Benidorm.