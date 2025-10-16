Detenidas cuatro personas por la agresión al joven de 18 años a la salida de la discoteca Magma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante, a cuatro personas, una de ellas menor de edad, y el resto de edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, como presuntas responsables de la agresión multitudinaria que llevaron a cabo sobre un varón de 18 años de edad quien, producto de la agresión, cayó al suelo y se golpeó la cabeza quedando inconsciente. Como consecuencia de ello, la víctima, tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital General de Alicante, debido a las lesiones craneoencefálicas que le causaron los golpes que recibió.

Una chica llorando en la calle como inicio del suceso

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado día cinco de octubre cuando, un varón que regresaba a su domicilio con unos amigos, tras haber pasado la noche en el local de ocio nocturno Magma de la zona de la Albufereta. Una vez en el aparcamiento, se encontró sentada en una calle cercana a la discoteca, a una chica que estaba llorando.

La víctima y sus amigos, se interesaron por lo que le ocurría a la joven y le preguntaron qué le pasaba, instante en el que, la pareja de la joven, al oír esto, les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz mientras se aproximaba en tono amenazante hacia ellos, comenzando un altercado en el que también se involucraron más amigos del presunto agresor.

En ese mismo instante, uno de los agresores le propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima quien, tras ser agredido, llamó a la Policía.

Inconsciente en el suelo

Mientras tanto, se produjo la agresión sobre el varón de 18 años a quien, uno de los agresores, le dio cinco puñetazos en la cara, tras lo cual, otro de ellos, le empujó provocando que cayese al suelo hacia atrás, impactando con la cabeza contra el mismo, quedando tumbado en estado inconsciente.

Los agresores, al ver esto, salieron corriendo ante la inminente llegada policial, al darse cuenta de que alguien había llamado a la Policía Nacional.

Cuando los agentes comisionados llegaron al lugar del suceso, hallaron a la víctima con evidentes lesiones en la boca y aún conmocionado, aunque consciente, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General de Alicante para ser atendido de urgencia. En cuanto a los autores de la agresión, no pudieron ser localizados en ese momento.

Una vez en el hospital, la víctima precisó ser ingresada en la UCI debido a la gravedad de las lesiones craneoencefálicas sufridas, entre las que se contaba una fractura craneal, por lo que tuvo que permanecer allí ingresado durante seis días, tras los cuales fue trasladado a planta donde continúa actualmente a la espera de evolución.

La investigación

En este punto, se iniciaron las pesquisas de investigación, haciéndose cargo de ellas los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes tomaron declaraciones a los testigos del suceso y recabaron datos relacionados con los posibles autores.

Según el relato de los testigos de ambas partes, los agentes pudieron concluir que, durante el altercado, además de la víctima con las lesiones más graves, hubo otras dos víctimas que recibieron golpes también, presentando lesiones de menor entidad.

Además, los investigadores, concluyeron que fueron cuatro los agresores, resultando ser uno de ellos menor de edad, por lo que, tras identificarlos plenamente, fueron localizados y detenidos por un delito de lesiones graves.

Finalmente, tras la práctica de las diligencias policiales, los tres arrestados mayores de edad han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Alicante, mientras que el menor de edad lo ha hecho a la Fiscalía de Menores.