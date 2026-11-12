'Cigarreras. Grandes Exposiciones’ abre al público con "Arte y poder en la colección de la Casa de Alba"

El nuevo espacio cultural ‘Cigarreras. Grandes Exposiciones’ abre sus puertas al público el próximo viernes 4 de diciembre con “Arte y poder en la colección de la Casa de Alba” tras culminar la rehabilitación de la antigua Casa de la Misericordia. El día anterior, el jueves 3, se llevará a cabo la presentación oficial ante autoridades, invitados y medios de comunicación.

El alcalde, Luis Barcala, ha destacado “el lujo de poder contar con la colección de la Casa de Alba como primera exposición en esta gran apuesta cultural que va a suponer un antes y un después en Alicante”. “Estamos deseando ver esta muestra que permite recorrer la historia de los Alba y con ella la historia de España a través de magníficas piezas, algunas de las cuales es difícil ver al custodiarse en dependencias privadas de la familia”, ha explicado el primer edil.

"Arte y poder en la colección de la Casa de Alba” reúne más de 180 piezas entre cuadros, grabados, dibujos, fotografías, piezas arqueológicas, esculturas, mobiliario y un fondo documental custodiado en los palacios de Liria (Madrid), Las Dueñas (Sevilla) y Monterrey (Salamanca), residencias del XIX duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo.

Para la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, “iniciar la andadura de ‘Cigarreras. Grandes Exposiciones’ con esta muestra da idea de en qué queremos que se convierta este nuevo espacio llamado a ser un referente cultural y social para Alicante”. “Las seis primeras exposiciones programadas son de primer nivel y van a situar a Alicante en el circuito cultural de nuestro país para el disfrute de los alicantinos y de quienes nos visitan”, ha añadido.

Tras “Arte y poder en la colección de la Casa de Alba”, que se podrá visitar hasta el 28 de marzo, llegarán a ‘Cigarreras. Grandes Exposiciones’ “Modigliani y sus amigos”, “Balenciaga y el arte”, “Obras maestras del Barroco”, “Chagall y el Mediterráneo” y “Sorolla a través de la luz”.

Rehabilitación

La rehabilitación de la Casa de la Misericordia ha supuesto una inversión de 13 millones de euros y tres años de trabajos dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) llevada a cabo con fondos europeos.

Esta rehabilitación permite generar un nuevo espacio que junto a Cigarreras. Grandes Exposiciones contará con salas para las artes, la innovación y la cultura, un espacio comunitario, de convivencia que conecta y revitaliza los barrios de Carolinas Bajas, Campoamor y San Antón.