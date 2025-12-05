El Castillo de Santa Bárbara recrea este puente su reconquista y la Guerra de Sucesión

El castillo de Santa Bárbara se prepara para celebrar un nuevo fin de semana de recreación histórica bajo el título “Santa Bárbara bajo dos Banderas” que se celebrará coincidiendo con el Puente festivo el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

La fortaleza vuelve al pasado para celebrar el día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre, aniversario de la reconquista del Castillo en 1248, por el que recibió su nombre.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha animado a “alicantinos y visitantes a participar en esta actividad durante el Puente donde podrán vivir en primera persona la vida en el castillo en el siglo XIII y en el XVIII con los personajes principales de la historia de una manera amena y divertida”. “Es una forma original de disfrutar y conocer nuestra historia en compañía de familia y amigos en un entorno único”, ha añadido la edil.

La recreación tendrá lugar en tres niveles del castillo, en los que se representarán algunos de los momentos clave en la historia de la fortaleza: La conquista del castillo por parte del Infante Alfonso, que más tarde se convertiría en Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII y la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII, en la que estarán presentes los dos bandos contendientes en el castillo, las tropas británicas y las borbónicas.

El espectáculo temático es totalmente gratuito. Los visitantes podrán sumergirse de lleno en una experiencia de historia viva, que contará con ambientación histórica, representaciones, detonaciones, cañonazos y actividades inmersivas, en las que el público podrá participar directamente, con un completo programa durante toda la jornada.

En el Castillo se verán los uniformes e indumentarias propias de cada época, así como las dinámicas en los cambios de guardia, revista de tropas y espacios de la vida cotidiana. En cada una de las ubicaciones y épocas, se realizarán sucesivas representaciones, guiadas por un personaje, a través de las dependencias de la fortaleza.

La actividad está diseñada por Esatur, adjudicataria de la dinamización turística y cultural del Castillo. En paralelo los visitantes podrán disfrutar de las experiencias gastronómicas de Km 0 el viernes, sábado y domingo en su horario habitual, con degustaciones de chocolate y turrón, cervezas artesanas, vinos D.O. de Alicante y vinos premium.