Benigar convierte sus talleres de Alicante y Valencia en los primeros de España en instalar ventilación HVLS a gran escala

Benigar, compañía alicantina de referencia en movilidad premium y concesionario oficial de BMW, MINI y BMW Motorrad en Alicante y el sur de Valencia, se convierte en los primeros talleres BMW en implementar tecnología de ventilación bioclimática HVLS (High Volume, Low Speed) en sus áreas de taller, postventa y entrega.

En respuesta proactiva a las olas de calor y al aumento de las temperaturas extremas en la región durante el verano, la firma alicantina ha desplegado una solución bioclimática diseñada a medida junto a Magnovent en 12 de sus centros: Alicante, Elche, San Juan de Alicante, Finestrat, Petrer, Torrevieja, Cocentaina, Redován, Verger, Gandía, Alzira y Daimús. En total, se instalaron 49 unidades, de las cuales 36 están conectadas y monitorizadas en tiempo real mediante la plataforma centralizada Magnohub.

La prueba en Elche, casi 8 grados menos de sensación térmica

Hasta la fecha, la implantación de la tecnología HVLS, basada en ventiladores industriales de gran caudal y bajo consumo, se limitaba en España a grandes superficies logísticas o comerciales. Benigar da el paso en sus talleres para solucionar un desafío crítico de la posventa, el estrés térmico en espacios semiabiertos que, durante los picos del verano en la provincia, pueden superar los límites recomendados de temperatura.

"Los primeros datos confirman lo que ya se notaba en los talleres: la sensación térmica se ha reducido una media de 5,1 °C durante el verano, 5,9 °C en el pico de agosto, y en algunos días ha llegado a bajar casi 8 grados", explica Pedro Valdés, Data Lead de Benigar.

A nivel de eficiencia, climatizar los más de 63.000 metros cuadrados de superficie de sus 12 sedes con alternativas tradicionales habría exigido un consumo excesivo. El estudio comparativo en Elche lo demuestra, el taller consumió, según el estudio comparativo, 4.274 kWh al año con los ventiladores HVLS, frente a los 22.579 kWh que habrían requerido las ecoenfriadoras. "Hablamos de un ahorro energético del 81 por ciento. El nuevo sistema es cinco veces más eficiente que las alternativas convencionales", explica Nerea Ferrando, Responsable de Sostenibilidad de Benigar.

Con este despliegue, Benigar calcula calcula evitar la emisión de 32,5 toneladas de CO₂ al año frente a una climatización convencional, el equivalente a lo que absorbe un bosque de 1.520 árboles.

Protección a la plantilla y descarbonización real

El proyecto beneficia directamente a 267 profesionales del equipo de posventa (el 62% de la plantilla del grupo), formando parte del Plan de Confort Ambiental de Benigar, que combina soluciones técnicas con jornadas intensivas y equipamiento adaptado durante las olas de calor.

"En Benigar entendemos que el cambio climático afecta de forma directa al día a día de quienes trabajan en nuestros talleres", señala Belén Benito, CEO de Benigar. "No se trata solo de una adquisición técnica, sino de un modelo que pone a las personas en el centro, combinando eficiencia energética con una adaptación climática que protege a nuestro equipo".

Esta apuesta por la eficiencia ambiental se alinea con los hitos del último Estado de Información No Financiera (EINF) de la compañía, donde destaca que Benigar ha logrado situar sus emisiones de Alcance 2 (electricidad) en cero tras contratar el 100% de energía de origen renovable en todas sus instalaciones.

Una mirada al futuro

Tras los resultados obtenidos, Benigar ha ampliado la instalación a la totalidad de sus centros y, además, valora incorporar equipos adicionales en instalaciones puntuales, así como otras soluciones bioclimáticas de la mano de Magnovent. Entre ellas, estudia la aplicación de pintura de aislante térmico, un recubrimiento que refleja hasta el 95% de la radiación solar y reduce la temperatura de los techos y paredes, complementando el efecto de los ventiladores HVLS para seguir mejorando el confort interior, reducir los costes operativos y proteger las estructuras a largo plazo.

Con esta actuación, Benigar demuestra que la adaptación al cambio climático y el cuidado de las personas pueden ir de la mano con la eficiencia operativa, sin esperar a que las condiciones se vuelvan insostenibles. Un enfoque que seguirá guiando sus próximas inversiones y que aspira a convertirse en referencia para otros talleres del sector que afrontan el mismo reto.

Sobre Benigar

Benigar es una compañía que ofrece soluciones de movilidad premium, sostenibles e innovadoras a través de una experiencia de cliente única, y es el principal referente de BMW, MINI y BMW Motorrad en Alicante y el sur de Valencia. Con una red de 11 centros y más de 400 profesionales, combina cercanía y especialización en cada punto de venta y taller.

Para Benigar, la sostenibilidad no es una meta lejana, sino que empieza en cómo trata a cada persona, cómo cuida sus productos y cómo elige innovar. La compañía integra la sostenibilidad de forma transversal en su actividad, desde la eficiencia energética hasta el bienestar de sus equipos, impulsando un modelo de negocio alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sobre Magnovent

Magnovent es una compañía española especializada en el diseño e implementación de soluciones bioclimáticas de alta eficiencia para edificios industriales, logísticos, comerciales y Hospitality. Fundada en 2008, fue la primera empresa en introducir la tecnología de ventiladores HVLS en Europa y actualmente trabaja con proyectos internacionales a través de una red presente en cuatro continentes.

Desde un enfoque basado en la ingeniería y el análisis de las condiciones específicas de cada instalación, Magnovent integra distintas estrategias de gestión del confort térmico, como aislamiento, ventilación y calefacción eficiente, para optimizar el comportamiento energético de los edificios. Su propuesta combina tecnología y criterios de arquitectura bioclimática para mejorar el confort térmico, la calidad del aire y la eficiencia energética, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de sistemas convencionales de climatización.