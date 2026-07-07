El Ayuntamiento activa los protocolos por altas temperaturas mientras dure la alerta naranja

El Ayuntamiento de Alicante activa el Plan Territorial de Emergencia ante la alerta naranja por altas temperaturas decretada para este martes. A través de la concejalía de Bienestar Social, se ha puesto en marcha el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar ante las alertas amarilla y naranja, respectivamente, activadas estos días, con posibilidad de ampliarlo más días si fuese necesario, para incrementar la vigilancia y prevención de las personas más vulnerables. Asimismo, traslada a los alicantinos recomendaciones para paliar los efectos del calor.

El dispositivo contempla la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) entre las 11 y las 19 horas para que puedan pasar allí las horas de mayor calor. Además, se les ofrece comida, agua y un kit de aseo e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizan rutas junto con Cruz Roja para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS.

Desde Bienestar Social también se mantiene el control de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los más de 1.500 usuarios de teleasistencia y Servicio de Atención a Domicilio municipal, en su mayoría personas mayores y dependientes, que durante estos días reciben consejos y recomendaciones para evitar golpes de calor y a los que se hace un seguimiento para comprobar que se encuentran bien.

El Ayuntamiento recuerda que recientemente se han instalado en el municipio 22 fuentes con agua refrigerada para paliar los efectos del calor, donde se pueden rellenar los termos isotérmicos y pide a los alicantinos seguir las recomendaciones, tomar precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales. Así como traslada a los ciudadanos que lleven especial atención con las personas mayores, niños y enfermos, evitando exponerse al sol, vestir ropa ligera y cubrir la cabeza, beber agua para estar hidratados y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día, así como permanecer en habitaciones frescas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala ha anunciado así la puesta en marcha de este protocolo:

Luis Barcala. Alcalde de Alicante

Consejos contra el calor

Presta especial atención a niños y ancianos, vigila su ingesta de líquidos. Los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. También las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico deben tener mucha precaución.

Procura exponerte al sol el menor tiempo posible y emplea protección solar.

Viste con ropa ligera, de colores claros y cubre la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza.

Las comidas deben ser ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras. Bebe mucha agua.

Evita el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día.

No dejes nunca a nadie en el interior de un vehículo cerrado.

En tu domicilio mantén ventanas y persianas cerradas si en el exterior hay mayor temperatura, especialmente en aquellas fachadas expuestas al sol.

Busca las habitaciones más frescas de tu domicilio, hidrátate con agua y zumos de frutas, toma duchas y emplea los sistemas de refrigeración que tengas a su alcance.

No consumas bebidas alcohólicas pues favorecen la deshidratación u otras de carácter diurético como el té o muy azucaradas.