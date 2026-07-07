Los autobuses que conectan con las playas de Alicante registran más de un millón y medio de usuarios

Más de un millón y medio de personas utilizan el transporte público para desplazarse a las playas de Alicante durante los meses de julio y agosto. Con estos datos afronta la concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante y Vectalia, empresa concesionaria del autobús urbano, la campaña estival ‘BeachBus’ para el fomento del transporte público también para ir a bañarse y tomar el sol a las playas de la ciudad. Siete líneas urbanas y tres interurbanas conectan los barrios y municipios del perímetro de la capital con la costa alicantina y ofrecen una oportunidad cómoda y económica de disfrutar del sol y el mar.

En concreto, los autobuses urbanos de las líneas 2, 5, 9, 12, 22, 27 y 28 de Vectalia MIA llevaron 1.303.223 viajeros. Por su lado, las líneas interurbanas 21, 31 y 38 de La Alcoyana transportaron a otros 262.901 usuarios.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha animado a los alicantinos a “utilizar el transporte público y, más concretamente, el autobús urbano para ir a la playa a disfrutar del sol y el mar, aprovechando las diez líneas que conectan los distintos barrios de la ciudad con las playas alicantinas”. “Una forma práctica y cómoda de desplazarse hasta la costa alicantina para disfrutar de los arenales o pasar una jornada divertida durante estos meses estivales, además de ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad reduciendo el número de vehículos en las calles y aportando su granito de arena a la mejora de la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental”, ha subrayado el edil.

Juan Antonio Martí, gerente de la empresa concesionaria del transporte urbano de Alicante, ha añadido al respecto que “la empresa concesionaria ha identificado los autobuses que llegan a las playas de la ciudad en las siete líneas urbanas y las tres interurbanas mostrando el logotipo del ‘BeachBus’ en sus carteles electrónicos frontales, con el fin de que los usuarios tengan una percepción más cercana del servicio que ofrecen estos autobuses que facilitan la llegada a las playas de una forma rápida y directa”.

Una línea para cada playa

La red de BeachBus permite llegar a las principales playas y calas de Alicante desde distintos puntos de la ciudad y de los municipios limítrofes:

• Playa del Postiguet: líneas 2, 5, 12, 21 y 22, con parada en las inmediaciones de la Puerta del Mar.

• Playas de la Albufereta y la Almadraba: líneas 9, 21, 22 y 28, con vistas a la Serra Grossa y al Castillo de Santa Bárbara.

• Playa de San Juan: líneas 21, 22, 31 y 38, que conectan este arenal —el más extenso de la ciudad, con más de seis kilómetros de longitud— con el centro de Alicante, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig. La línea 21 permite además prolongar el trayecto hasta El Campello.

• Cabo de las Huertas: líneas 22 y 28, ideales para quienes buscan un entorno de calas más tranquilo.

• San Gabriel y Urbanova: línea 27, que da servicio al sur de la ciudad y a sus playas más residenciales y menos concurridas.

Durante los meses de mayor afluencia a las playas, algunas de estas líneas refuerzan sus frecuencias y ofrecen información específica a través de las pantallas instaladas en el interior de los vehículos, con el objetivo de que el trayecto hasta el mar resulte lo más sencillo y cómodo posible.

Todas las líneas incluidas en la campaña pueden consultarse, junto con sus horarios y frecuencias actualizadas, a través de la app ‘Alicantesemueve’ a través de la web alicante.vectalia.es y de la del operador movilidad.vectalia.es, así como a través de los paneles informativos en tiempo real instalados en las paradas inteligentes repartidas por la ciudad.