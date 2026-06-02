ASAJA Alicante reconocerá seis iniciativas agrarias destacadas durante la XVI edición de sus Premios

ASAJA Alicante se viste de gala el próximo 4 de junio para celebrar una nueva edición de La Noche de la Agricultura Alicantina, una cita emblemática para el sector que reunirá a más de 350 representantes de organizaciones empresariales, cooperativas, figuras de calidad, administraciones públicas, comunidades de regantes, entidades agrarias y, sobre todo, a agricultores y ganaderos de la provincia.

La 16ª edición de los Premios ASAJA Alicante pondrá sobre la mesa los principales desafíos que atraviesa actualmente el agro alicantino: la incertidumbre hídrica, la falta de respuesta ante plagas y enfermedades emergentes, el incremento de costes de producción, la competencia desleal derivada de acuerdos comerciales con terceros países y la amenaza constante sobre la rentabilidad de las explotaciones.

En esta velada tendrán un protagonismo especial los seis galardonados de 2025, ejemplo de esfuerzo, arraigo, innovación y defensa del sector agrario. Agricultores, ganaderos, empresas e instituciones que representan distintas formas de mantener vivo el campo alicantino y adaptarlo a los retos del presente sin renunciar a sus raíces.

Categorías y premiados 2025

• PREMIO EMPRESARIO AGRÍCOLA 2025: Ovidio Más Sala (Llíber) representa la quinta generación vinculada a la tradicional Escaldà de la Pansa. Con 40 años, Ovidio es el único agricultor de la zona que mantiene viva una de las señas de identidad agrícola y cultural de la Marina Alta. A través de la producción artesanal de pasa y la venta directa, ha convertido la tradición en oportunidad económica y gastronómica poniendo en valor un proceso ancestral en riesgo de desaparecer.

• PREMIO JOVEN AGRICULTOR 2025: Raúl García Vidal (La Romana), comenzó a cultivar pimientos en un campo familiar con apenas 17 años, hasta levantar desde cero un proyecto empresarial propio: la empresa Penyafresh donde produce y comercializa hortalizas, frutas de hueso y sandías. Sin proceder de familia agrícola ni heredar explotación, ha creado una estructura sólida que incluye servicios de consultoría y mano de obra dirigido a otras explotaciones agrarias.

​• PREMIO REFERENTE GANADERO 2025: Irene y Jesús Gómez Calcerrada (Ibi), hija y padre, representan la resistencia y continuidad de la cunicultura en la provincia. Jesús acumula una larga trayectoria profesional e Irene ha asumido el relevo generacional en un contexto marcado por bajos precios de la carne y fuertes exigencias normativas procedentes de Europa, apostando por mantener viva una actividad cada vez más escasa.

• PREMIO MUJER RURAL 2025: Esther Díaz Sabater (Agost), productora de uva embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen y fundadora de la marca Uvas Amaia, dejó su actividad profesional anterior para liderar la explotación familiar. Con una finca que produce todas las variedades desde la temprana Victoria hasta la Aledo de Nochevieja, Esther es ejemplo de conciliación familiar y de lucha constante a pesar de una campaña en números rojos.

• PREMIO PROMOCIÓN E IMPULSO DEL CAMPO 2025: Ayuntamiento de Elche (Elche) es reconocido por ASAJA Alicante por su fuerte compromiso con el Camp d’Elx, su defensa del Trasvase Tajo-Segura, las políticas de apoyo al medio rural, la protección del territorio agrícola y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la recogida de residuos agrarios.

• PREMIO TRAYECTORIA AGROALIMENTARIA 2025: Finca Morote (Alicante) es un auténtico símbolo de resistencia de la Huerta de Alicante. Finca Morote conserva variedades históricas de vid, mantiene viva una almazara centenaria y abre sus puertas para acercar el patrimonio agrícola al conjunto de la sociedad, combinando tradición con innovación, con la incorporación de gafas de realidad virtual. Cinco generaciones defendiendo la tierra frente al avance urbano: expropiaciones, autovías y normativas urbanas.