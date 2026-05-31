Conoce a los ganadores del XVI Torneo Onda Cero-Lexus Alicante

Bonalba Resort Golf & Hotel acogió los pasados 29 y 30 de mayo la celebración del XVI Torneo Onda Cero – Lexus Alicante, una de las citas más destacadas del calendario golfístico amateur de la provincia, que volvió a reunir a decenas de jugadores en un evento marcado por el deporte, la convivencia y las experiencias exclusivas.

La competición volvió a convertirse en un rotundo éxito de participación con 152 participantes, consolidando su crecimiento y prestigio año tras año. Durante las dos jornadas, los participantes disfrutaron de una cuidada organización y de un ambiente inmejorable en uno de los campos de referencia de la Costa Blanca.

El torneo contó una vez más con el respaldo de Lexus Alicante, de Grupo La Grajera, como patrocinador principal, reafirmando su compromiso con el deporte y con la promoción de experiencias de calidad. Además de la competición deportiva, los asistentes pudieron disfrutar de un completo programa social que incluyó welcome pack para los jugadores, espacios experienciales, cóctel gourmet, música en directo y numerosos sorteos y regalos.

La prueba se disputó bajo la modalidad Stableford Individual y sirvió como clasificatorio para la gran final del circuito Onda Cero, que se celebrará el próximo 28 de noviembre en Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, uno de los complejos de golf más prestigiosos de España. A dicha final acudirán los ganadores del premio Scratch y de cada una de las categorías hándicap, junto al resto de clasificados del circuito.

En el plano deportivo, el ganador Scratch fue Borja Picó, firmando la mejor tarjeta absoluta del torneo, por lo que obtuvo también su clasificación directa para la gran final de La Manga.

En Primera Categoría Hándicap, la victoria fue para Ignacio Javier Avendaño, que se impuso con 37 puntos, seguido por Mariano Menor, con 36, y Guillermo O’Driscoll, tercero con 35 puntos. El vencedor de la categoría, Avendaño, también logró su pase a la final del circuito en La Manga.

En Segunda Categoría Hándicap, Daniel Gallador brilló con una destacada actuación para hacerse con el triunfo gracias a sus 47 puntos. Fernando Espí, con 45, y Derek Cruickshank, con 43, completaron el podio. Gallador también obtuvo su clasificación para la gran final.

Por su parte, en Tercera Categoría Hándicap, Kari Wahlstrom se alzó con la victoria tras sumar 46 puntos, por delante de Marc de Bontridder, con 41, y Carlos Momplet, con 40. La vencedora de la categoría también aseguró su plaza en la final del circuito.

Los premios especiales también tuvieron protagonistas propios: Edgar Alonso logró la bola más cercana a bandera, mientras que Montse Casellas se adjudicó el premio al driver más recto, completando una jornada marcada por la emoción y la igualdad hasta el final.

Los vencedores recibieron sus correspondientes trofeos, premios exclusivos y, en el caso de los ganadores de Scratch y categorías hándicap, la clasificación para disputar la gran final del circuito, donde competirán junto a los mejores jugadores clasificados a lo largo de la temporada.

La organización quiso agradecer el apoyo de todos los patrocinadores y colaboradores que hicieron posible el evento. Junto a Lexus Alicante participaron firmas como Residencial Bonalba Green, Sumtesol, Mimma Gallery, Mundonatural, Fundesem Business School, Pastelerías Raúl Asencio, Royal Bliss y el Festival Noches Mágicas, además de colaboradores como Estrella Galicia, IMEP Protocolo, Blue Valley, Vinos Rioja Bordón, Chocolates Valor y La Roche Posay.

Con una elevada participación, un gran nivel competitivo y una excelente respuesta por parte de jugadores y patrocinadores, el XVI Torneo Onda Cero – Lexus Alicante cerró una nueva edición de éxito, reafirmando su posición como uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales de la provincia de Alicante.