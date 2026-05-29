A prisión provisional por el asalto con arma blanca a dos establecimientos de San Vicente del Raspeig

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años, para quien se ha decretado ya su ingreso en prisión, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y un delito de resistencia y desobediencia, tras cometer dos asaltos armado con un cuchillo en establecimientos comerciales de San Vicente del Raspeig.

La investigación se inició el pasado 23 de mayo, después de que un hombre intentara cometer un robo con violencia en un establecimiento 24 horas de la localidad. El autor accedió al comercio portando un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a una de las trabajadoras para apoderarse de la recaudación, pero la intervención de otra empleada logró frustrar el robo y obligó al agresor a abandonar el lugar.

Minutos después, se tuvo conocimiento de un segundo robo con violencia cometido en otro comercio próximo; en esta ocasión, el autor logró hacerse con cerca de 1.200 euros de la caja registradora tras amenazar con el cuchillo a la trabajadora y forcejear con ella, causándole lesiones leves.

Ante la gravedad de los hechos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig asumió rápidamente las pesquisas y los agentes analizaron las grabaciones de seguridad y los distintos indicios recabados durante la investigación, lo que permitió identificar plenamente al presunto autor de ambos robos.

Las averiguaciones posteriores permitieron a los investigadores localizar al sospechoso el pasado 25 de mayo durante un dispositivo discreto de vigilancia, procediendo a su detención. En el momento del arresto, los agentes recuperaron 127 euros que formaban parte del dinero sustraído en uno de los robos investigados.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de San Vicente del Raspeig, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no poner en riesgo la integridad física ante este tipo de situaciones y recomienda avisar de inmediato al teléfono 062 o utilizar la aplicación AlertCops para facilitar una rápida actuación policial.