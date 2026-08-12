El anteproyecto del centro de día de San Gabriel recibe el visto bueno de la Generalitat

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha indicado que cuentan con el "visto bueno" por parte de la Generalitat Valenciana para el anteproyecto para la reforma y adecuación del edificio municipal ubicado en la calle Bahía, 4, del barrio de San Gabriel, para destinarlo a centro de día.

Así lo ha manifestado este martes Cutanda en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, en la que ha indicado que ahora se encuentran en proceso de realizar el proyecto, valorado en 1.058.725 euros, para su aprobación.

El anteproyecto contempla la reutilización del edificio existente del antiguo Cefire para su adecuación a centro de día para personas mayores y dependientes, mediante una intervención de reforma interior, mejora de accesibilidad, sustitución de la escalera actual por otra con ascensor y reordenación puntual de los accesos y de la urbanización inmediata.

La propuesta se ha formulado tomando como referencia el programa funcional correspondiente al tramo de centros de día de hasta 50 personas usuarias, resolviendo las dependencias exigibles, su distribución entre plantas y los criterios básicos de accesibilidad, evacuación y funcionamiento general del centro.