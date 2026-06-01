Los alicantinos están entre los españoles que más claro tienen qué grado universitario quieren estudiar

El 60 por ciento de los jóvenes de bachillerato de la provincia de Alicante tiene claro qué grado quiere estudiar, según un estudio realizado por la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, celebrado de octubre de 2025 a febrero de 2026 en 25 ciudades españolas.

Según el último el informe de Unitour, realizado a una muestra de 1.500 jóvenes de toda España —la mayoría, de segundo de bachillerato— en el curso 2025-2026, el 40 por ciento de los estudiantes de Alicante que a partir de mañana se enfrentan a la PAU se siente indeciso a la hora de escoger su titulación universitaria: un 21 por ciento duda entre varias opciones y un 19 por ciento no tiene una pista clara. Por su parte, un elevado 60 por ciento tiene claro qué escogerá.

Apuesta por las carreras científicas

El 52 por ciento de los estudiantes de Alicante elegirá un grado del área científica: mientras el 26 p0or ciento optará por alguna Ingeniería, Tecnología o Construcción, otro 26 por ciento se decantará por el área de Ciencias de la Salud. Por su parte, el 21 por ciento estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas, un 11 por ciento Arte y Humanidades, un 9 por ciento cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial, moda…) y un 7 por ciento, Educación.

Salidas profesionales y vocación van de la mano

El estudio revela también que el 48 por ciento de los jóvenes de Alicante elegirá su carrera por las salidas profesionales y otro 48 por ciento lo hará por vocación.

En cuanto a sus preferencias laborales, el 55 po ciento aspira a trabajar en una empresa privada, el 30 por ciento quiere emprender y el 11 por ciento opositará.

Respecto a dónde les gustaría desarrollar su carrera profesional, solo el 19 por ciento prefiere quedarse en su provincia, mientras que el 36 por ciento estaría dispuesto a trabajar en cualquier sitio de España y el 33 por ciento se iría al extranjero.