La Universidad de Alicante utilizará dispositivos anti "chuletas" tecnológicas en las Pruebas de Acceso

A pesar de la huelga del profesorado de enseñanza no superior, la Universidad de Alicante ha tenido que convocar y ha convocado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) los días 2, 3 y 4 de junio, a las que se han matriculado un total de 4.451 estudiantes. De ellos, 3.799 realizarán la fase obligatoria de las pruebas, mientras que un total de 652, de los cuales 203 son procedentes de Bachillerato y 449 de Ciclos Formativos, se presentarán a ejercicios de la fase voluntaria con el objetivo de mejorar su nota final de admisión. Del total de alumnado inscrito, 2.654 son mujeres, lo que representa el 59,63 % del estudiantado, y 1.797 son hombres, un 40,37 %.

Fuentes de la Instución Académica han indicado que las pruebas, coordinadas por el Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UA, comenzarán el martes 2 de junio con los exámenes de Lengua Castellana y Literatura II, a las 9:30 horas, e Historia de la Filosofía, a las 11:45 horas. Por la tarde, a partir de las 15:30 horas, se celebrarán las pruebas de Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Tecnología e Ingeniería II, Historia de la Música y de la Danza y Fundamentos Artísticos, mientras que a las 17:45 horas tendrán lugar los exámenes de Física, Historia del Arte, Coro y Técnica Vocal y Diseño.

El miércoles 3 de junio, la jornada arrancará con Lengua Extranjera II (Inglés, Francés, Alemán o Italiano) a las 9:30 horas, seguida de Historia de España, a las 11:45 horas. Por la tarde se desarrollarán las pruebas de Química, Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos, Geografía y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, a las 15:30 horas, y las de Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, a las 17:45 horas.

Finalmente, el jueves 4 de junio se celebrarán los exámenes de Valenciano: Lengua y Literatura II, a las 9:30 horas, y de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Artes Escénicas y Ciencias Generales a las 11:45 horas. La sesión de tarde se reserva para realizar los exámenes en el caso de estudiantes que presenten solapamientos.

La Universidad de Alicante contará este año con diez tribunales distribuidos entre el campus de San Vicente del Raspeig y la ciudad de Alcoy. Nueve de ellos estarán ubicados en las instalaciones de la UA, mientras que el décimo se situará en el edificio Ferrándiz de la Universitat Politècnica de València, en la capital de l’Alcoià.

En el campus de San Vicente del Raspeig, los tribunales se repartirán entre los distintos aularios y el edificio EPS IV. Los tribunales del 1 al 4 estarán ubicados en el Aulario I; el tribunal 5, en el Aulario III; el tribunal 6, en el edificio EPS IV, y los tribunales 7, 8 y 9, en el Aulario II.

Dispositivos anti "chuletas"

Como principal novedad de este año, cabe señalar que la Comunitat Valenciana incorporará detectores de radiofrecuencia en los tribunales de las PAU, con al menos un dispositivo por tribunal, con el objetivo de detectar el posible uso de dispositivos inteligentes no autorizados durante el desarrollo de los exámenes.

El calendario oficial de las pruebas establece que las calificaciones se publicarán el 12 de junio a partir de las 13 horas y el plazo para solicitar revisiones permanecerá abierto los días 15, 16 y 17 de junio, hasta las 14 horas del último día. La resolución de las revisiones se hará pública el 19 de junio.

Toda la información relativa al calendario completo de las PAU, incluidos horarios, publicación de resultados, revisiones y visualización de exámenes, puede consultarse en la página oficial de la Generalitat Valenciana.