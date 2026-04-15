Alicante moviliza a 1.300 personas entre personal de seguridad, transporte y limpieza para la romería a la Santa Faz de este jueves

Un año más y ya son 537. Alicante ha activado para este jueves un operativo de más de 1.300 personas para garantizar la seguridad, limpieza y transporte para la Romería a la Santa Faz. Lo conforman un total de 300 policías locales -distribuidos en distintos turnos-, cerca de 100 voluntarios de Protección Civil, personal del SPEIS y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos. A ellos se les suman 500 agentes más entre la Policia Nacional y la Guardia Civil.

Más de 50 personas completarán el dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos. Dispondrá de más de 50 operativas en marcha para el barrido manual y mecánico, el baldeo y la recogida de residuos de los más de 140 contenedores distribuidos tanto en el recorrido de la Peregrina, el Caserío y su entorno, y la fiesta 0’0 en la Playa de San Juan. Junto a todo este grupo, personal de las distintas áreas del Ayuntamiento de Alicante. El servicio de transporte hacia el monasterio también se verá reforzado. Desde primeras horas de este jueves se pondrá en marcha un servicio de autobús lanzadera especial entre la Puerta del Mar y el caserío, y se reforzarán las líneas de autobuses.

Las primeras muestras de La Peregrina, 537 años después del Milagro de la Lágrima, han comenzado a apreciarse a primeras horas de este miércoles cuando los operarios Parques y Jardines han comenzado a depositar en el zaguán de la Casa Consistorial las tradicionales cañas de romero. Éstas, en número de 15.000, se distribuirán este jueves -a partir de las 07.00 horas- entre la Plaza del Ayuntamiento y el claustro de la concatedral de San Nicolás.

Este miércoles por la tarde se colocan los tapices florales situados en las calles Miguel Soler, San Nicolás, Mayor y Villavieja, en el Casco Antiguo de Alicante. Además, en el caserío, en la calle Alberola Canterac, la que conduce a la plaza de Luis Foglietti, donde este jueves se oficiará la ceremonia religiosa, presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

La comitiva religiosa, con la Santa Faz Peregrina, partirá a las 08:00 horas desde la Puerta Negra de la concatedral de San Nicolás, después de una ceremonia religiosa. Al llegar a la avenida de Dénia, a la altura del paso elevado de La Goteta, se unirán los gigantes ‘Nicolauet’ y ‘Remediets’ -alusivos a los patronos de Alicante- al son de la dolçaina i el tabalet.

Una nueva seña de identidad se apreciará en la ‘paraeta municipal’, localizada a la altura de la calle Cigueña -avenida de Dénia-. Hay preparados más de 1.200 kilos de rollitos de anís, hechos en hornos de leña de los que el 10% serán sin gluten y otro porcentaje similar para personas diabéticas, elaborados con edulcorante naturales, y 900 litros de mistela para los romeros.

El protocolo de Extracción de la Reliquia

Las concejalas Cristina García y Begoña León serán las encargadas, junto al capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades, de la apertura de la hornacina del camarín, donde se venera a la Santa Faz. Esta ceremonia se realizará siguiendo un protocolo que se remonta al siglo XVI, bajo el reinado de Carlos II. Darán fe de ella la secretaria general del Pleno en funciones, Lidia Baeza; y los caballeros síndicos, Salvador de Lacy y José Espadero.

La Santa Faz será portada, bajo palio, por el obispo Munilla hacia la plaza de Luis Foglietti para presidir una ceremonia religiosa concelebrada y cantada por los integrantes de la Coral Tabaquera. Al término de la Eucaristía, y siguiendo el mismo ceremonial, el Sagrado Lienzo será devuelto al camarín.