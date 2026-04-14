La Santa Faz 0.0 invita a los jóvenes a disfrutar sin consumo de alcohol

El Ayuntamiento de Alicante celebra el jueves 16 de abril la séptima edición de la Santa Faz 0,0. Una fiesta que ofrece a los jóvenes un programa de actividades de ocio saludable en la playa de San Juan, el día de la Romería de Santa Faz. Este año la fiesta se desarrollará en en la avenida de Niza, 16, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas, y contará con una variada oferta lúdica que incluye deportes, talleres, photocall 360º, realidad virtual, arcade, música, sorteos y regalos. En este mismo lugar estará también habilitado el Punto Violeta.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, invita a los alicantinos a “participar de esta fiesta saludable que ofrece multitud de opciones de ocio y deporte y que demostrará, un año más, que la juventud sabe divertirse sin alcohol en una fecha tan señalada”.

Begoña León.- Concejala de Bienestar Social | Ayuntamiento de Alicante

Un ‘speaker’ amenizará la fiesta, que contará con propuestas dirigidas a los jóvenes, y a las familias. Podrán disfrutar de dos photocalls 360º con atrezzo, dos simuladores de realidad virtual de cuatro y dos plazas, una zona de juegos arcade con tres máquinas recreativas para dos personas cada una, deportes en la playa y talleres infantiles con monitores.

Pruebas de acoholemia

Durante la jornada saludable, la Policía Local de Alicante realizará pruebas de alcoholemia con los etilómetros entre los jóvenes, que recibirán un ticket si dan 0,0, con el que optarán a los diferentes sorteos.

Un año más, gracias a colaboraciones con Mercalicante, Coca Cola, Carrefour, Eón Horneo, Lucentum, Balonmano Agustinos, Hércules, Intercity y Aguas de Alicante se sortearán varios objetos y se repartirá bebida y fruta. Además, a lo largo de la jornada se regalarán 1.000 pulseras de tela Santa Faz 0,0, 300 camisetas, 500 gorras y 250 balones.