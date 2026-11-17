'Una Navidad a la altura de tu imaginación' es el lema escogido por el Ayuntamiento de Alicante para anunciar los más de 80 actos programados para la Navidad 2026-27, organizados por el conjunto de las concejalías, en diferentes iniciativas, con la colaboración de las diferentes asociaciones festeras de la ciudad, y coordinados por la concejalía de de Fiestas, que dirige Cristina Cutanda. El encendido del alumbrado extraordinario, previsto para el viernes 20 de noviembre (19:00 horas) en la avenida de la Constitución, abre ese ciclo continuado que finalizará el 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos.

Habrá que esperar una semana para una doble cita belenística. El miércoles 25 (19:00 horas) se descubrirá el Belén Municipal, situado en el zaguán del edificio barroco del Ayuntamiento, y que tiene como lema ‘Nacimiento en las afueras de Belén’, en una iniciativa de la Asociación de Belenistas, que preside Alejandro Cánovas. Dos días después, y también a la misma hora, será el turno de las cuatro escenas del Nacimiento situado en la Plaza de la Montañeta -el conocido como Belén Social-. Este mismo 27 de noviembre, desde las 18:00 a las 21:00 horas, comenzarán las visitas a la Casa de San Nicolás, situada en la Plaza Séneca. A diferencia de los últimos años, no hay servicio de cita previa.

Los Ángeles Navideños de gran tamaño comenzarán a verse a partir del 4 de diciembre en el paseo central de la avenida del General Marvá, rotonda de la Universidad de Alicante, plaza de San Cristóbal, rotondas de la Gran Vía y de la intersección entre las avenidas Condomina y Costablanca. Este mismo día estará instalado el Belén Monumental -Libro Guiness de los Récords- en la Plaza del Ayuntamiento y será inaugurado (20:00 horas) con un espectáculo de luz y sonido. Una hora antes se podrá apreciar el Belén del Portalet, que monta la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, en el número 15 de la calle Labradores.

Una de las novedades programadas para esta Navidad tiene la fecha del martes 8 de diciembre. Será el espectáculo holográfico ‘El asombroso viaje de San Nicolás’, que se podrá ver en el fondo de saco Rambla-Explanada, hasta el 12 de diciembre. Cada uno de esos pases, desde las 19 a las 22 horas, tendrá una duración de seis minutos.

San Nicolás, patrón de Alicante

Una ceremonia religiosa en la concatedral de San Nicolás (10:30 horas), la procesión (11:45 horas) y la XIX Entrada Mora y Cristiana (18:30 horas) desde la avenida de Alfonso El Sabio constituirán el 6 de diciembre el tríptico de actos en honor al patrón de Alicante, San Nicolás.

La siguiente cita llegará el 17 de diciembre cuando, en www.alicante.es, se abra el plazo para la cita previa del Campamento de las Carteras Reales instalado en la Plaza de Gabriel Miró. Ese mismo día (20:00 horas), comenzará la plantà de la hoguera de Fogueres en Nadal, en la Plaza de La Montañeta, que arderá dos días después, también a las 20 horas.

El sábado 26 abrirá el Campamento de las Carteras Reales hasta el 4 de enero y se habilitará la venta anticipada de sillas para la Cabalgata de los RRMM en www.vivaticket.es y presencial en las taquillas de la plaza de toros. El cotillón infantil, desde las 10:30 a las 13:30 horas, y la Fiesta y Campanadas de Fin de Año, hasta las 05:00 horas, ambas en la Rambla, despedirán a 2026. El departamento de Igualdad de la concejalía de Acción Social habilitará un punto violeta en la intersección de las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén para la información, prevención y atención a todo tipo de violencia sexista.

Carteras Reales y Reyes Magos

Las Carteras Reales -Maribel Valero, Julia Sala y Ana Cortés- protagonizarán el 4 de enero la Cabalgata que partirá desde la plaza de España (18 horas) y finalizará en el fondo de saco Rambla-Explanada. Los Reyes Magos -Nacho Lloret, César Quintanilla, y Javier Portillo- llegarán, sobre las 17:00 horas, al puerto de Alicante en la tarde del 5 de enero de 2027. A continuación, se dirigirán hacia la plaza de toros para saludar y los niños y continuarán a la avenida de la Estación donde, a partir de las 19:00 horas, comenzará la Cabalgata que pondrá punto y final a los actos de la Navidad 2026-27 en Alicante.

La Feria de Navidad, la de los ‘caballlitos’, abre desde el viernes 27 de noviembre y hasta el 24 de enero. Otra de las ferias, la infantil, se situará en la plaza Séneca desde el viernes 27 al 18 de enero. A ésta se suma otro atractivo más como la pista de hielo que permanecerá abierta en el Patio de Sol de la plaza de toros desde el 28 de noviembre al 6 de enero.

Alicante Comercio

La concejalía de Comercio ha organizado una campaña de Navidad para impulsar el comercio local, con jornadas de dinamización en los barrios, mercados y mercadillos. Llegará a las plazas de América, Argel, Pla-Carolinas, Navarro Rodrigo, Historiador Vicente Ramos, La Viña, Calvo Sotelo, Pau-5, San Blas, San Gabriel, Villafranqueza. Además, a los mercadillos de Benalúa, Carolinas, Babel y Teulada.

Actividades deportivas

Cuatro son las actividades deportivas de más relieve que recoge este programa. El Navi-Voley (19 de diciembre) en el pabellón Ciudad Jardín; la Travesía de Navidad (21 de diciembre), desde la playa del Postiguet; el Navi-Fitness (26 de diciembre) en el auditorio de la Explanada de España; y la San Silvestre Solidaria, que saldrá a las 19:30 horas, del miércoles 30 de diciembre desde la Rambla de Méndez Núñez.

Línea especial de autobús

Una línea especial de autobús se habilitará desde el 21 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2027, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 22:30 horas, con una frecuencia de paso estimada de diez minutos. Recorrerá los principales puntos de interés de la Navidad 2026-27. Esta información se puede completar en la web alicante.vectalia.es.