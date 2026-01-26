Alicante y su excelencia gastronómica en 'Madrid Fusión'

Alicante promociona la excelencia gastronómica junto a sus mejores chefs con un programa de actividades organizado para acudir a la feria Madrid Fusión, el principal congreso culinario del país en Ifema, que se desarrolla del 26 al 28 de enero.

La concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados del Ayuntamiento ha preparado para esta 24ª edición un menú completo, identificativo de la cocina alicantina, con showcooking y una ponencia dedicada a la coctelería de kilómetro cero.

Esta participación en la cita anual gastronómica, llega tras haber sido Alicante la Capital Española de la Gastronomía, y ostentado este título en el pasado año.

Agenda lunes 26

Durante el lunes 26 de enero, Alicante está preesente en el estand de Turisme Comunitat Valenciana - L'Exquisit Mediterrani con una cuidada programación que pone el foco en la identidad de nuestro producto local con ingredientes autóctonos de la terreta del mar mediterráneo.

Se ha previsto cocinar en directo gracias a una representación de restaurantes excepcionales de nuestra ciudad como son Alma ‘Cocina Viajera’, Orma y Béton Brut by Forty Group con el talento de sus cocineros sin perder de vista los sabores y la tradición y con una muestra de nuestros característicos arroces.

El primer show cooking lo va a realizar el cocinero Ernesto Frutos Remiro del Restaurante Alma ‘Cocina Viajera’, que dará inicio a la muestra culinaria con un innovador gazpachuelo de jalapeños con gamba blanca de Santa Pola como entrante del menú.

La propuesta de Alicante continúa con un takoyaki de anguila y persimón que va a elaborar los chefs Rubén Sánchez & Aarón Berenguer del restaurante Orma. Y el plato estrella que conquistará al público será un arroz negro de sepionets y velo de papada ibérica, cocinado por los chefs Tomás Ledezma y Sergio Egea del restaurante Béton Brut by Forty Group.

Asimismo, la propuesta alicantina cerrará el programa del día con una ponencia dedicada a la coctelería de kilómetro cero, poniendo en valor el producto autóctono y la identidad mediterránea desde la mirada contemporánea y respetuosa con la tradición.

Coctelería alicantina

La ponencia la impartirán por la tarde José Manuel Ramos y Héctor Vicente Castello - The Whisper Coctail Company, que elaborarán dos cócteles de autor con un marcado carácter alicantino.

El primero es un ‘Agua de Alicante’, con una reinterpretación líquida de la conocida ‘Agua de Valencia’, elaborada con licor de higos casero, soda de naranja y azahar. Así como un ‘Tarima Hill Sparkling - Terreta Roasted’, que es una nuestra versión del clásico espresso martini pero potenciando el sabor local, con crema de turrón casera, licor Cerol Gourmet y almendra crocanti.