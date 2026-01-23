La ACGCBCV, en FITUR

La ACGCBCV ha estado representada por su secretario general Ángel Llopes, que junto al equipo de marketing y promoción del a Asociación ha mantenido numerosas reuniones con hoteles, empresas colaboradoras y todas las instituciones turísticas de la C. Valenciana y la Costa Blanca, destacando la reunión con el Dtor. General de Patronato Costa Blanca -Jose Fco. Mancebo-, y la Dtora de la oficina de la OET en Toronto, Isabel Martín, para preparar la próxima feria Toronto Golf Show que tendrá lugar del 30 de enero al 1 de febrero, en un nuevo ejemplo de que el golf es capaz de unir a instituciones de diferente ámbito territorial generando un entorno colaborativo donde todos trabajan conjuntamente para desarrollar la estrategia de promoción del destino.

Además, han asistido a esta feria con mesa en la zona de empresas de la C. Valenciana varios hoteles y empresas colaboradoras de la ACGCBCV; Bonalba Golf Resort, AR Hoteles & Resorts, Hotel Magic Villa Venecia, Villaluz y Sports Oropesa, Hotel Montepiedra, Sea You Hoteles, Hotel Four Points Costa Blanca, Port Hotels, Hotel Playas de Torrevieja, Danya Hoteles, Estiamar Hoteles y el Hotel Alicante Golf.

Hoy viernes se ha realizado una espectacular acción de Street marketing organizada por Patronato Costa Blaca en la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid, donde la ACGCBCV ha participado organizando un concurso de putt entre el público, consistente en regalar estancias de los hoteles colaboradores y greenfees de los campos asociados a los participantes que lograran embocar un putt de 3 intentos.

La ACGCBCV es la asociación empresarial de golf más antigua de España, contando con más de 30 años de experiencia en la promoción del destino y trabajando con los más importantes touroperadores internacionales emisores de turistas de golf. El golf es uno de los más importantes factores desestacionalizadores del turismo, generando 325.000 turistas anuales en el destino, 510.000 pernoctaciones al año, así como un impacto económico anual de 918 millones de € y más de 10.000 empleos en la C. Valenciana.