Detenidos cuatro hombres por intento de homicidio en San Vicente del Raspeig

La Guardia Civil de Sant Vicente del Raspeig ha detenido a cuatro hombres de entre 25 y 44 años por un delito de homicidio en grado de tentativa. Se trata de los autores de una agresión contra otro varón en una zona de ocio de esta localidad alicantina que supuso el ingreso de la víctima en un centro hospitalario. En concreto ingresó en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones que le causaron.

Una compleja investigación

El hermano de la víctima denunció la agresión ante la Guardia Civil por motivos que no han trascendido. La investigación de los agentes de San Vicente ha permitido localizar y detener a los agresores en Alicante, San Vicente y la Junquera en Girona. En este último caso ha sido necesaria la intervención de la Policía Nacional.

Asimismo; han contado con la colaboración de la Universidad de Alicante, cuyo campus está en San Vicente del Raspeig; cuya aportación según la Guardia Civil ha sido muy relevante para el avance de las actuaciones.

Los arrestados han pasado a disposición de los juzgados de San Vicente que han decretado el ingreso en prisión para el mayor de ellos.