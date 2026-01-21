Culpable de matar a su novia de 18 puñaladas según el veredicto unánime de un jurado popular

El jurado popular que ha seguido el juicio en la Audiencia Provincial de Alicante por el asesinato machista de Dori, una mujer de 27 años, ha emitido un veredicto unánime de culpabilidad para el hombre, vecino de Alicante que mató de 18 puñaladas a esta persona que era su novia en octubre de 2022. Ocurrió en casa de la víctima en Alcoy.

A falta de la sentencia que impondrá el magistrado de la Sala del Jurado en los próximos días, según el veredicto hecho público este martes; el acusado ha sido absuelto de los delitos de amenazas y maltrato habitual pero se enfrentaría a 23 años de cárcel por el delito probado de asesinato machista con ensañamiento. Además, el jurado considera que la víctima no pudo defenderse porque el ataque se produjo de forma repentina y que el acusado le causó un sufrimiento innecesario.

No intervino una tercera persona

El veredicto descarta que en la vivienda hubiera alguien más la noche del crimen. Una hipótesis que ha expuesto el acusado a lo largo del juicio oral, argumentando que no recordaba nada debido a la amnesia que le había provocado el echo de que, después del crimen; se lanzó por la ventana tratando de huir de esa tercera persona.

Recurso ante el TSJCV

Desde la defensa del procesado han anticipado un eventual recurso contra el futuro fallo por la denegación de pruebas que eran vitales para la defensa y porque no les permitieron introducir en el objeto del veredicto los hechos favorables al acusado.