El próximo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2027 vendrá con una nueva rebaja del 5%. Así lo ha aprobado este jueves de forma definitiva, tras el rechazo de las reclamaciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante. Un total de 336.409 viviendas y locales de Alicante se beneficiarán de esta reducción de la contribución, por segunda vez consecutiva en este mandato y la tercera bajo el gobierno municipal de Luis Barcala, con la modificación de la ordenanza que deja en el bolsillo de los alicantinos otros 1.100.000 euros.

La propuesta ha quedado ratificada con los 18 votos a favor de PP (14) y Vox (4), frente a los 11 votos en contra de PSOE (8), Compromís (2) y EU Podemos (1). Es el segundo año consecutivo que se aplica esta rebaja en este mandato, en virtud del acuerdo de los dos grupos políticos (PP y Vox) y la tercera si se suma el otro 5% aplicado en 2019 durante el primer mandato con Luis Barcala al frente de la Alcaldía.

El censo de bienes inmuebles que deben abonar el IBI urbano es de 336.409 unidades. La nueva ordenanza establece en 0,61985 por 100 el tipo de gravamen para bienes urbanos cuando el tipo anterior era de 0,62042, lo que supone una bajada del 1,20%.

El gobierno local busca con esta iniciativa contener el esfuerzo fiscal de las familias alicantinas. Esta nueva reducción del recibo del 5% se aplicará en el recibo de 2027 y se suma a la ya aprobada en 2025 y reflejada en el recibo de 2026, además de otra anterior aprobada en 2018 y aplicada en el recibo de 2019, durante el pasado mandato.

Las explicaciones de la concejala de Hacienda

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que "esta bajada del IBI supone una reducción de 2,2 millones de euros en dos años, más si se suma el otro 5% de 2019, por lo que es la tercera bajada del IBI bajo el gobierno municipal de Luis Barcala". "En 2018 el IBI de una vivienda de 60 metros costaba 183 euros, en 2027 169 euros -14 euros menos-. En 2018 una vivienda de 90 metros cuadrados pagaba 252 euros, en 2027 abona 233 euros -19 euros menos-", ha puesto de ejemplo la edil.

Beldjilali ha remarcado que "de esta nueva reducción de impuestos se van a beneficiar más de 336.000 viviendas y locales, frente al 'infierno fiscal' de Sánchez que no ha parado de subir los impuestos hasta en 97 ocasiones". "La política de Barcala es bajar los impuestos porque el dinero de los alicantinos tiene que estar en su bolsillo, frente a la subida de impuestos de Sánchez que desde 2018 hasta la actualidad ha aplicado subidas impositivas en más de 2.400 euros por hogar. Esa es la diferencia de políticas", ha puntualizado la edil.

Bonificaciones fiscales

La ordenanza prevé además distintos tipos de bonificaciones. Entre ellas destacan la que se aplica a las viviendas de protección oficial con una bonificación del 50%, la de familias numerosas que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos, aplicable para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que alcanzan el 50%. Y también a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.

El pago del IBI se establece del 15 de marzo al 30 de junio de cada año, mientras que los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos.