Alicante ha acogido, en exclusiva, el estreno del cortometraje Pordentro. Dirigido por el cineasta local Álvaro G. Company junto a Mario Hernández y producida por Acords Films (productora de Grupoidex), Aliwood Mediterráneo Producciones y Publicis Rebell, los protagonistas son Ramón Barea y Lorena López. El encuentro ha servido para celebrar su entrada oficial en la codiciada shortlist de los Premios Goya, situándose entre los 15 únicos títulos preseleccionados en toda España que compiten por la nominación definitiva.

Tras sumar más de 50 premios y 100 selecciones en festivales nacionales e internacionales en tan solo seis meses, recalando en certámenes de prestigio calificadores para los Goya y los Óscar, Pordentro se ha proyectado en Cines Kinépolis. A continuación, ha tenido lugar un coloquio en el que Ramón Barea y parte del equipo del corto han compartido los detalles del proyecto y el proceso creativo de esta historia, que aborda la identidad de género en la vejez y la valentía de romper el silencio dando voz a toda una generación de personas LGTBIQ+ olvidadas por la ficción.

"Cuando te ofrecen un personaje así, lo primero que haces es quitarte todos los prejuicios de encima. Te enfrentas a un tema que no conoces en profundidad y sobre el que todavía existen muchos malentendidos, así que el proceso pasa por informarte, asesorarte y tratar de comprender esa realidad», explica Barea. Desde entonces, tal y como confiesa el actor, «me siento distinto en la mirada hacia determinados temas después de haber hecho este cortometraje, porque acercarte a ellos y tratar de entenderlos supone el comienzo de una transformación en tu forma de mirar y comprender las cosas".