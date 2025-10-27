Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla de como tomar el control (responsabilidad radical: sin excusas, con decisión)

1) Las 3 zonas que sí controlas (y cómo tocarlas)
A) Oferta (qué prometes y a quién)
Tu promesa debe ser clara, medible y creíble para un cliente concreto.
Ejemplos de la emisión:
Taller de motos: “Revisión lluvia en 30’”.
Asesoría: “Impuestos sin sustos” con checklist + revisión cruzada.
Gimnasio: “Fuerza medible en 8 semanas” (test inicio/fin).
Peluquería: “Color sin sorpresas” con carta real de tonos.
Mini–checklist Oferta
Cliente ideal: ___________
Promesa (1 frase con número/tiempo): ______________________________
Prueba que verás: ________________________________________________
Garantía/condición: ______________________________________________
B) Proceso (cómo atiendes y entregas)
Haz visible el camino del cliente y elimina pasos que estorban.
Ejemplos de la emisión:
Restaurante: carta corta, pago en mesa, lista de espera con SMS.
Clínica dental: fotos antes/después + explicación corta con espejo.
Ecommerce moda: checkout en 3 pasos, aviso de envío real, política clara.
Carpintería: presupuesto con dibujo y 3 opciones (básico/medio/premium).
Mapa rápido de Proceso (LO QUE ES → SERÁ)
LO QUE ES (hoy): ________________________________
Cuello de botella: __________________________
SERÁ (simple): _____________________________
Primer cambio (48h): ________________________
Dueño/fecha: ____________ ___/___
C) Hábitos (lo que haces cada día)
El hábito es el pedal que pisas todos los días.
Ejemplos de la emisión:
Comercial B2B: 10 llamadas antes de las 11.
Tienda: revisar stock y precios cada mañana.
Academia: enviar 1 audio/ejercicio diario a alumnos.
Panadería: medir ventas por franja y ajustar horneado.
Tarjeta de Hábito (diaria)
Hábito: ____________________________________
Hora: __________ Duración: ______
Prueba de que ocurrió (foto/registro): ______________________________
2) Casos reales de cambio (lo aplicable gana)
Taller (quejas por no devolver llamadas) → Regla 1 h para devolver todas. Resultado: quejas ↓ en 2 semanas.
Restaurante (colas largas) → carta corta + pago en mesa + SMS. Resultado: más flujo, más mesas servidas.
Ecommerce (carritos vacíos) → recordatorio 24 h con foto y dudas frecuentes. Resultado: recuperación de ventas.
Clínica (citas perdidas) → recordatorios automáticos + confirmación el día anterior. Resultado: menos huecos perdidos.
Patrón: una decisión en oferta, una en proceso y una en hábito. Medir → Ajustar.
3) Cómo empezar hoy (sin agobios)
Una decisión en cada área (y listo):
1. Oferta: escribe tu cliente + promesa en 1 frase.
2. Proceso: arregla el paso que más duele (un cambio visible en 48 h).
3. Hábito: elige tu victoria antes de las 11 (y cúmplela hoy).
Plantilla 1–1–1 (para esta semana)
OFERTA — Frase final (cliente + promesa + prueba):
___________________________________________________
PROCESO — Cambio visible (48 h):
___________________________________________________
Dueño: __________ Fecha: ___/___ Métrica: __________
HÁBITO — Victoria antes de las 11:
___________________________________________________
Prueba (foto/registro): _____________________________
4) Señales típicas (y qué tocar)
Precio en guerra → tu Oferta es genérica → reescribe promesa con resultado/tiempo/prueba.
Largas esperas/errores → tu Proceso es enrevesado → lista corta de pasos + un cambio (pago en mesa, checkout 3 pasos…).
Días ocupados sin ventas → faltan Hábitos → fija rutina con hora (10 antes de las 11, stock a las 9:30, mensajes a alumnos a las 16:00).
5) Tablero semanal (10 minutos, siempre mismo día y hora)
SEMANA: ___/___ Revisión: [día] [hora]
OFERTA — ¿Se dijo la promesa clara? [ ] Sí [ ] No
• Conversaciones con promesa clara / total: ____ / ____
PROCESO — ¿Se aplicó el cambio? [ ] Sí [ ] No
• Métrica del paso (antes → después): _______________
HÁBITO — ¿Cumplido 5/5 días? [ ] Sí [ ] No (____/5)
• Prueba (link/foto/registro): ______________________
Siguiente micro–decisión (una por área):
Oferta: __________ Proceso: __________ Hábito: __________
Dueños/fechas: __________________________
6) Plan 48 horas (acción real)
Hoy (30’): escribe tu promesa en 1 frase con cliente y prueba.
Hoy (30’): dibuja tu proceso y elimina 1 fricción (ej.: pago en mesa / checkout 3 pasos / recordatorio automático).
Mañana (45’): cumple tu hábito antes de las 11 y deja prueba.
Día 3 (10’): revisa qué cambió y decide el siguiente ajuste (uno por área).
Mensaje de fondo: Menos queja, más volante. Decides, ejecutas, mides y sigues.
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.