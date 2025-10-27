Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla de como tomar el control (responsabilidad radical: sin excusas, con decisión)

1) Las 3 zonas que sí controlas (y cómo tocarlas)

A) Oferta (qué prometes y a quién)

Tu promesa debe ser clara, medible y creíble para un cliente concreto.

Ejemplos de la emisión:

Taller de motos: “Revisión lluvia en 30’”.

Asesoría: “Impuestos sin sustos” con checklist + revisión cruzada.

Gimnasio: “Fuerza medible en 8 semanas” (test inicio/fin).

Peluquería: “Color sin sorpresas” con carta real de tonos.

Mini–checklist Oferta

Cliente ideal: ___________

Promesa (1 frase con número/tiempo): ______________________________

Prueba que verás: ________________________________________________

Garantía/condición: ______________________________________________

B) Proceso (cómo atiendes y entregas)

Haz visible el camino del cliente y elimina pasos que estorban.

Ejemplos de la emisión:

Restaurante: carta corta, pago en mesa, lista de espera con SMS.

Clínica dental: fotos antes/después + explicación corta con espejo.

Ecommerce moda: checkout en 3 pasos, aviso de envío real, política clara.

Carpintería: presupuesto con dibujo y 3 opciones (básico/medio/premium).

Mapa rápido de Proceso (LO QUE ES → SERÁ)

LO QUE ES (hoy): ________________________________

Cuello de botella: __________________________

SERÁ (simple): _____________________________

Primer cambio (48h): ________________________

Dueño/fecha: ____________ ___/___

C) Hábitos (lo que haces cada día)

El hábito es el pedal que pisas todos los días.

Ejemplos de la emisión:

Comercial B2B: 10 llamadas antes de las 11.

Tienda: revisar stock y precios cada mañana.

Academia: enviar 1 audio/ejercicio diario a alumnos.

Panadería: medir ventas por franja y ajustar horneado.

Tarjeta de Hábito (diaria)

Hábito: ____________________________________

Hora: __________ Duración: ______

Prueba de que ocurrió (foto/registro): ______________________________

2) Casos reales de cambio (lo aplicable gana)

Taller (quejas por no devolver llamadas) → Regla 1 h para devolver todas. Resultado: quejas ↓ en 2 semanas.

Restaurante (colas largas) → carta corta + pago en mesa + SMS. Resultado: más flujo, más mesas servidas.

Ecommerce (carritos vacíos) → recordatorio 24 h con foto y dudas frecuentes. Resultado: recuperación de ventas.

Clínica (citas perdidas) → recordatorios automáticos + confirmación el día anterior. Resultado: menos huecos perdidos.

Patrón: una decisión en oferta, una en proceso y una en hábito. Medir → Ajustar.

3) Cómo empezar hoy (sin agobios)

Una decisión en cada área (y listo):

1. Oferta: escribe tu cliente + promesa en 1 frase.

2. Proceso: arregla el paso que más duele (un cambio visible en 48 h).

3. Hábito: elige tu victoria antes de las 11 (y cúmplela hoy).

Plantilla 1–1–1 (para esta semana)

OFERTA — Frase final (cliente + promesa + prueba):

___________________________________________________

PROCESO — Cambio visible (48 h):

___________________________________________________

Dueño: __________ Fecha: ___/___ Métrica: __________

HÁBITO — Victoria antes de las 11:

___________________________________________________

Prueba (foto/registro): _____________________________

4) Señales típicas (y qué tocar)

Precio en guerra → tu Oferta es genérica → reescribe promesa con resultado/tiempo/prueba.

Largas esperas/errores → tu Proceso es enrevesado → lista corta de pasos + un cambio (pago en mesa, checkout 3 pasos…).

Días ocupados sin ventas → faltan Hábitos → fija rutina con hora (10 antes de las 11, stock a las 9:30, mensajes a alumnos a las 16:00).

5) Tablero semanal (10 minutos, siempre mismo día y hora)

SEMANA: ___/___ Revisión: [día] [hora]

OFERTA — ¿Se dijo la promesa clara? [ ] Sí [ ] No

• Conversaciones con promesa clara / total: ____ / ____

PROCESO — ¿Se aplicó el cambio? [ ] Sí [ ] No

• Métrica del paso (antes → después): _______________

HÁBITO — ¿Cumplido 5/5 días? [ ] Sí [ ] No (____/5)

• Prueba (link/foto/registro): ______________________

Siguiente micro–decisión (una por área):

Oferta: __________ Proceso: __________ Hábito: __________

Dueños/fechas: __________________________

6) Plan 48 horas (acción real)

Hoy (30’): escribe tu promesa en 1 frase con cliente y prueba.

Hoy (30’): dibuja tu proceso y elimina 1 fricción (ej.: pago en mesa / checkout 3 pasos / recordatorio automático).

Mañana (45’): cumple tu hábito antes de las 11 y deja prueba.

Día 3 (10’): revisa qué cambió y decide el siguiente ajuste (uno por área).

Mensaje de fondo: Menos queja, más volante. Decides, ejecutas, mides y sigues.

