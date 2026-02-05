El Certamen de Relatos Breves Juveniles 2026 busca talento literario entre los alumnos de los centros educativos de Alicante

El Certamen de Relatos Breves Juveniles 2026 se consolida como una plataforma para descubrir y visibilizar el talento literario joven en los centros educativos de Alicante, fomentando la lectura y la escritura como herramientas de expresión y crecimiento personal. La iniciativa, promovida un año más por la Asociación de Libreros y Papeleros de la Provincia de Alicante, anima al alumnado a dar forma a sus ideas a través de la creación literaria.

Más allá de la participación en el concurso, el certamen ofrece un aliciente añadido: los relatos seleccionados se publican posteriormente en un libro editado por la propia asociación, lo que supone para muchos estudiantes su primer contacto con el mundo editorial y un importante estímulo para seguir escribiendo.

El certamen ha sido protagonista hoy en el programa Más de uno Alicante, donde han participado José Antonio López Vizcaíno, presidente de la Asociación de Libreros y Papeleros, e Ignacio Clavel, secretario de la entidad. Ambos han subrayado la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que conectan educación y cultura, y que contribuyen a despertar vocaciones literarias desde edades tempranas.

En la entrevista tambiénhan intervenido varios docentes implicados en el proyecto: Lucio Cerdá, del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Ángeles; Borja Gómez, del Colegio Agustinos; y Beatriz Fajardo, del Liceo. Los profesores han destacado el valor pedagógico de la escritura creativa y cómo el certamen se convierte en una oportunidad para que los alumnos expresen, a través de los relatos, sus sueños, inquietudes, miedos y deseos.

Durante la entrevista también ha intervenido el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha reiterado públicamente el apoyo de la Diputación de Alicante, un año más, a este proyecto.

La escritura, coinciden, no solo refuerza las competencias lingüísticas, sino que actúa como un canal de expresión emocional y creativa, permitiendo a los jóvenes poner palabras a su visión del mundo. Un objetivo que encaja plenamente con el espíritu del certamen: acercar la literatura a las aulas y convertirla en una experiencia viva y significativa para el alumnado.