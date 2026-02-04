La Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín mantiene la protesta este jueves pese a la reapertura parcial del servicio

La Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública Azorín de Alicante mantiene la concentración prevista para mañana jueves, a las 18 horas, frente a la Casa de las Brujas, sede del Consell en la ciudad. La convocatoria sigue adelante pese al anuncio de la Generalitat de recuperar parcialmente el horario de apertura de la biblioteca, una medida que el colectivo considera insuficiente y adoptada de manera precipitada.

Desde la asociación aseguran que la reapertura no resuelve el problema de fondo, ya que la Sala General continúa cerrada por las tardes, una situación que se arrastra desde el pasado mes de noviembre y que limita gravemente el acceso a uno de los principales espacios de estudio y consulta de la ciudad. El colectivo insiste en la necesidad de una solución estable y a largo plazo que garantice una adecuada organización y dotación de personal, así como la apertura en fines de semana y la calidad de los servicios bibliotecarios.

La protesta de mañana tiene como objetivo reivindicar la importancia de la cultura como servicio público esencial y reclamar una apuesta firme por espacios como las bibliotecas, entendidas no solo como lugares de lectura, sino como recursos educativos, sociales y de cohesión ciudadana. Además, la asociación recuerda otras demandas históricas, como la compra de nuevos fondos bibliográficos, la reactivación de los clubes de lectura y la urgente rehabilitación del edificio, una actuación que señalan como competencia principal del Ministerio de Cultura, con implicación del Ayuntamiento y la Generalitat.

“Defender y cuidar la Biblioteca Pública Azorín es un acto de resistencia”, subrayan desde la asociación, que advierte del riesgo de deterioro progresivo de los equipamientos culturales en una ciudad que, afirman, no puede permitirse dar la espalda al acceso público a la cultura y al conocimiento.

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado sobre este tema con el presidente de la asociación, José Ramón Navarro, y con José Ignacio Campello, miembro del colectivo y bibliotecario en Londres.