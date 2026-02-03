Alicante se vuelca en febrero con el cáncer infantil: empresas, familias y sociedad, unidas junto a ASPANION

Febrero es el Mes del Cáncer Infantil y Alicante vuelve a situarse como una de las provincias más comprometidas con esta causa social. La asociación ASPANION, referente en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, ha preparado una intensa agenda de actividades para visibilizar la realidad del cáncer infantil, reforzar apoyos sociales e institucionales y sumar a nuevos agentes, especialmente del ámbito empresarial.

Así lo ha explicado en Más de uno Alicante Alejandro López, vicepresidente de ASPANION en la Comunitat Valenciana, con quien hemos analizado no solo la importancia de este mes, sino también el papel clave que juega la implicación colectiva durante todo el año.

Empresas que deciden dar el primer paso

Uno de los actos centrales será el Desayuno Empresarial con ASPANION, que se celebrará el 12 de febrero, de 10 a 12 horas, en el Salón Europa del Hotel Meliá Alicante. Se trata de un encuentro gratuito, con plazas limitadas, pensado para empresas, pymes, autónomos y profesionales que quieran conocer cómo colaborar con una causa social real, de forma sencilla y con impacto directo.

Durante la jornada habrá:

Una mesa redonda con testimonios en primera persona sobre cáncer infantil.

Una ponencia de liderazgo empresarial a cargo de Tania Carmona.

Una charla práctica sobre fiscalidad y Ley de Mecenazgo, impartida por Germán Saval, centrada en las ventajas de colaborar con ONG.

“Muchas empresas quieren ayudar, pero no saben por dónde empezar. Este desayuno está diseñado precisamente para resolver esa duda y demostrar que implicarse es posible y necesario”, ha señalado Alejandro López durante la entrevista.

El 15 de febrero, la Plaza del Ayuntamiento se llena de vida

La agenda continuará el 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, con una jornada lúdica y reivindicativa en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, abierta a toda la ciudadanía.

El acto incluirá:

Lectura del manifiesto por el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Zumba, talleres infantiles, batucada y percusión, en un ambiente festivo pensado para visibilizar sin dramatizar, poniendo en el centro a los niños y sus familias.

Desde ASPANION insisten en que estas actividades no solo buscan sensibilizar, sino también recordar la importancia del acompañamiento social, el apoyo institucional y la corresponsabilidad de toda la comunidad.

ASPANION lleva casi 40 años trabajando junto a las familias afectadas por el cáncer infantil, ofreciendo apoyo psicológico, social y económico, además de recursos de acogida y acompañamiento durante tratamientos que, en muchos casos, se prolongan durante meses o años.

“Febrero nos ayuda a visibilizar, pero las necesidades están presentes los doce meses del año”, ha subrayado Alejandro López, quien ha apelado a la colaboración de administraciones, empresas y ciudadanía para seguir avanzando.