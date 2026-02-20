El Espacio Séneca acoge este sábado “La antesala de los Goya” con los nominados alicantinos David Valero y Vanesa Romero

El Espacio Séneca de Alicante acogerá este sábado a las 12 horas el encuentro “La antesala de los Goya”, una conversación abierta al público con los cineastas alicantinos David Valero y Vanesa Romero, ambos nominados a los Premios Goya 2026. La cita, con entrada libre hasta completar aforo, se plantea como un espacio de diálogo cercano en el que se abordará tanto la dimensión artística como el lado menos visible del cine.

La actividad, organizada dentro del Foro Séneca, tendrá lugar apenas una semana antes de la gala y permitirá al público conocer de primera mano el momento profesional que supone estar en la órbita de los galardones más importantes del cine español, así como las dudas, expectativas y retos que acompañan a una nominación.

La película “Enemigos”, dirigida por David Valero y rodada en la ciudad de Alicante, ha sido nominada en las categorías de Mejor Actor Revelación y Mejores Efectos Especiales, mientras que Vanesa Romero compite como directora con el cortometraje de ficción “Sexo a los 70”, consolidando así su faceta creativa más allá de su trayectoria interpretativa en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

El encuentro estará moderado por el periodista Daniel Terol y girará en torno a cuestiones como la creación cinematográfica, la financiación, la presión del reconocimiento, la construcción de una carrera desde fuera de los grandes centros de producción y la importancia del territorio en el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Además, la charla pondrá el foco en el papel de Alicante como espacio de inspiración y rodaje, reivindicando el talento que surge en la provincia y su creciente presencia en el panorama nacional. La conversación no solo analizará el presente de ambos profesionales, sino que también servirá para reflexionar sobre el estado actual del cine español y los desafíos del sector, especialmente para los creadores que desarrollan su trabajo desde la Comunidad Valenciana.