El túnel de Sol cerrará los próximos seis fines de semana por obras en Cercanías

Adif iniciará este sábado una nueva fase de las obras para ampliar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías. Como consecuencia, el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha cerrará parcialmente, durante las primeras cinco horas de servicio -desde las 05:00 hasta las 10:00 horas- los próximos seis fines de semana y el lunes 8 de diciembre, que es festivo.

Cambios en la circulación

Mientras duren los cortes, los trenes de las líneas C-3 y C-4 con origen en Aranjuez y Parla, respectivamente, finalizarán e iniciarán recorrido en Atocha. Además, los de la C-4 con origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar viejo comenzarán y terminarán en Nuevos Ministerios. Y los viajeros podrán utilizar los trenes que pasan por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10) para desplazarse entre Chamartín/Nuevos Ministerios y Atocha.

En esta nueva fase de las obras, Adif llevará a cabo trabajos de perforación y corte de huecos en muros para el paso de vigas. Con la ampliación se espera mejorar la gestión de incidencias, la seguridad y reducir la afectación al tráfico, según ha precisado en un comunicado Renfe.

El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos Next Generation.