Preparar la piel y eliminar grasa localizada: los tratamientos estéticos que triunfan antes del verano

A las puertas del verano, muchas personas buscan mejorar determinadas zonas del cuerpo o rejuvenecer su rostro en tiempo récord. Sin embargo, la doctora Wendy Martínez, directora médica de Scalpel Madrid, cuenta en 'Más de uno Madrid' que existen tratamientos que pueden ayudar incluso cuando la dieta y el ejercicio no han logrado los resultados esperados.

Uno de los procedimientos que más interés despierta es 'Endolift', una técnica que utiliza un láser que actúa bajo la piel para eliminar grasa localizada y, al mismo tiempo, mejorar la flacidez. “Hay personas que, pese a llevar una vida saludable, no consiguen reducir la grasa en determinadas zonas. Este tratamiento nos permite trabajar tanto la grasa como la retracción de la piel”, explica la especialista.

Tres momentos clave para cuidar la piel

Martínez distingue tres etapas en el calendario estético: antes, durante y después del verano. En los meses previos, el objetivo principal es preparar la piel para la exposición solar y minimizar los efectos de la deshidratación y la pérdida de luminosidad.

Entre los tratamientos más solicitados destacan los neuromoduladores, que ayudan a conseguir una apariencia más descansada y natural, así como procedimientos destinados a mejorar la hidratación profunda de la piel, como los 'skin boosters' o los polinucleótidos.

Durante el verano, en cambio, recomienda optar por tratamientos menos invasivos. “La piel está más sensible y existe un mayor riesgo de hiperpigmentación y aparición de manchas”, señala.

El error más frecuente antes del verano

Uno de los objetivos más habituales de quienes acuden a consulta es rejuvenecer sin alterar sus rasgos. Para la especialista, el mejor resultado es aquel que pasa desapercibido. “El mejor cumplido es que te digan que te ven mejor o más descansada, pero que no saben exactamente qué te has hecho”, afirma. En este sentido, insiste en la importancia de realizar un diagnóstico personalizado y adaptar cada tratamiento a las necesidades concretas de cada paciente.

“No existe un único tratamiento ideal para evitar el envejecimiento. Lo importante es combinar distintas técnicas y acompañar al paciente a lo largo del tiempo”, añade.

El error más frecuente antes del verano

Más allá de los tratamientos médico-estéticos, Martínez considera que el principal error es no preparar la piel adecuadamente antes de la exposición solar. Y para ello destaca un aliado que todos tienen al alcance de la mano: el protector solar.

“Es fundamental durante todo el año, pero especialmente en verano. Es nuestra mejor herramienta para prevenir el envejecimiento cutáneo y protegernos de los daños provocados por la radiación solar”, subraya.

La especialista recuerda que la protección solar ayuda a prevenir la aparición de arrugas, la deshidratación y otros signos asociados al fotoenvejecimiento, convirtiéndose en una medida esencial para mantener la salud y el aspecto de la piel antes, durante y después del verano.