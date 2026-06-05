Calendario escolar de Madrid 2026- 2027: fechas clave, larga navidad y semana blanca

Con el fin del presente curso escolar a la vuelta de la esquina, la Comunidad de Madrid acaba de conocer este viernes el calendario del curso 2026-2027. Los alumnos pertenecientes a los centros sostenidos con fondos públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial iniciarán las clases el día 7 de septiembre.

Por su parte, un día después, el 8 de septiembre será el turno de volver a las aulas para los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), como así aparece reflejado en el calendario escolar publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Esta publicación también recoge que los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores iniciarán las clases el 9 de septiembre, mientras que los Centros de Educación de Personas Adultas y el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte harán lo propio el 21 de septiembre.

Vuelve la "Semana Blanca" de febrero

También se pueden consultar los días festivos y los periodos vacacionales del próximo curso. En el caso de la Navidad, los estudiantes permanecerán lejos de sus aulas desde el 23 de diciembre hasta el 10 de enero. La Semana Santa, por su parte, llegará antes este año, paralizando las clases entre el 19 y el 29 de marzo.

Una de las principales novedades del calendario escolar es el regreso de la conocida como "Semana Blanca" al calendario madrileño, un parón lectivo programado desde el 12 de febrero hasta el 15 de dicho mes. También habrá dos puentes importantes: el de la Hispanidad (gracias a la festividad del 12 de octubre, lunes) y el de Todos los Santos (se traslada al lunes 2 de noviembre al caer en domingo).

A estos periodos vacacionales también hay que sumarles los días 12 de octubre, 2 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre al ser festividades de carácter general. El curso acabará para todos los ciclos el 18 de junio, mientras que los alumnos de 2º de Bachillerato conocerán cuándo acabarán sus clases en función de las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del 2027. Las Escuelas Infantiles y Casas de Niños concluirán sus actividades el 31 de julio.