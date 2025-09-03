El Ayuntamiento de Madrid culpa a la ley Trans del retraso en formación de 127 nuevos bomberos

Ante las críticas de Mas Madrid por la gestión del Cuerpo de Bomberos que está realizando el gobierno municipal y por los retrasos en la convocatoria de oposiciones y en la formación de 127 nuevos efectivos para su posterior incorporación, la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se ha defendido aportando datos.

La edil de Mas Madrid, Cuca Sánchez, ha denunciado la situación de los bomberos de la capital con un "sueldo miserable cuando se están jugando a diario la vida". Críticas también al retraso en la formación de más de 120 bomberos que están "en su casa" esperando a poder incorporarse y que aún no lo han hecho, ha insistido, "por la mala gestión de Almeida".

La vicealcaldesa ha defendido su gestión argumentando que "en el año 2019, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tenían un presupuesto de 132 millones de euros" y, en este momento, "tienen un presupuesto de 213 millones de euros, es decir, un 61% más".

De cara al futuro, se han convocado 530 plazas de bomberos especialistas en los últimos 10 años, de las cuales 30 se convocaron con el anterior equipo de gobierno de Ahora Madrid y 500 con el del PP.

Ley Trans

En cuanto al retraso en la formación de la última promoción de bomberos, ha aseverado Inma Sanz, se ha producido por culpa de una "Ley Trans nefasta". La vicealcaldesa hacía referencia a lo ocurrido en las pruebas de acceso de esta promoción, cuando uno de los hombres que se presentó alegó que lo había hecho como mujer, con lo que obtuvo un baremo de calificación distinto y, por tanto, alcanzando una plaza que inicialmente como hombre, no tenía.

Sanz ha destacado que "todas nuestras oposiciones a partir de ahora hubieran estado comprometidas si no hubiéramos resuelto bien esa situación. Han hecho una ley trans que lo único que hace es permitir la entrada a tramposos y no queremos tramposos en nuestro cuerpo de bomberos". Por último, ha advertido que de no resolverse esa situación, probablemente, "no hubiera podido entrar ninguna mujer nunca más en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y probablemente hubieran entrado peores bomberos de los que van a entrar a lo largo de los próximos años".

La formación de estos efectivos comenzará el 15 de septiembre y el objetivo del Consistorio es llegar hasta las 1.750 plazas pactadas con los sindicatos por lo que en los próximos meses se convocarán 194 más.