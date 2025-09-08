Almeida señala la "infame" ley trans como causa de la falta de bomberos en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha responsabilizado a la Ley Trans de la carencia de efectivos en el Cuerpo de Bomberos de la capital, durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad.

“Si no hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas, es por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados”, ha afirmado. Almeida sostiene que “ninguna normativa ha hecho tanto daño a las mujeres en el ámbito profesional, como a aquellas que están preparando su ingreso en el cuerpo de bomberos”. Según ha denunciado, estas opositoras se encuentran “a expensas de una mera declaración de un hombre que dice que se siente mujer en un momento dado, sin más trámites que ir al registro civil y que le quite la plaza”.

El alcalde ha insistido en que “eso es lo que está pasando ahora mismo en esta promoción”, y recalca que la ley ha “perjudicado gravísimamente” a quienes se han presentado en la última oposición.

Almeida también ha remarcado el compromiso del Ayuntamiento con el refuerzo de la plantilla: “Vamos a llegar a ese compromiso, en ese convenio colectivo que hemos firmado con el cuerpo de bomberos y con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Madrid, de alcanzar los 1.750 efectivos de bomberos, y hemos convocado más de 500 plazas desde que estamos en el Gobierno municipal”.

El alcalde ha terminado el acto con un discurso para poner en valor la capital como faro en España: "Madrid es un símbolo y una luz, un faro de esperanza para el resto del territorio nacional de que aquellos que quisieron los constituyentes", ha subrayado. Expresó que "no hay una ciudad que acoja tanto a quienes piensan diferente y a quienes viven distinto como la ciudad de Madrid" y que "no hay una territorio tan próspero y tan generador de oportunidades en estos momentos como la ciudad de Madrid".

"Nuestra responsabilidad no es solo con el madrileño, sino con el conjunto de los españoles, y por eso, para defender los valores constitucionales, nada mejor que defender la ciudad de Madrid", ha zanjado.